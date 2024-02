L’avanzata russa in Ucraina, preso il maxi impianto di coke ad Avdiivka. Lituania: “Se Kiev cade, saremo i prossimi”

Roma, 19 febbraio 2024 – Continua l’avanzata delle truppe russe in Ucarina. La città di Avdiivka è caduta, o “liberata” dall’esercito di Putin che rivendica un avanzamento di “8,6 chilometri”. Mosca ha affermatodi aver preso il “pieno controllo” dell’impianto chimico e per la produzione di coke (combustibile a base di carbone grigio) più grande d’Europa, seppur danneggiato e non più operativo dal 17 agosto 2014 a seguito dei combattimenti tra separatisti e l’esercito ucraino. “Sugli edifici amministrativi dello stabilimento sono state issate le bandiere russe", ha affermato il ministero della Difesa russo.

Soldati ucraini cercano di costruire barricate non lontano da Avdiivka

L’avanzata delle truppe di Putin tiene in apprensione l’Europa e l’Occidente. Secondo Politico gli Usa e gli alleati stanno cercando impedire il collasso delle forze armate di Kiev, mentre l’esercito ucraino perde terreno ed è a corto di munizioni. Di stamane lo sfogo del ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis. In Ucraina “non possiamo avere mezze misure o traccheggiare”, dichiara a margine del Consiglio degli Affari Esteri Ue a Bruxelles. ”Nei Paesi nordici e nei Baltici lo sappiamo: se Kiev cade, è chiarissimo che noi saremo i prossimi", aggiunge. E arriva anche il monito della Nato che suona quasi come un mea culpa. L'Occidente è stato "eccessivamente ottimista" riguardo alle prospettive delle forze armate ucraine nel 2023 prima della fallita controffensiva lanciata da Kiev nel giugno scorso, ha detto il presidente del comitato militare dell’Alleanza, ammiraglio Rob Bauer. Nella notte, intanto, Mosca ha lanciato quattro droni kamikaze di tipo Shahed sull'Ucraina: tutti abbattuti dalla contraerea di Kiev.

