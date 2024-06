Blackout in tutta l’Ucraina, bombe russe sui sistemi energetici

Roma, 2 giugno 2024 – L’Ucraina al buio. Dopo gli intensi bombardamenti russi della notte blackout di emergenza sono in corso in tutto il Paese, in particolare nella regione di Kiev. Colpiti i sistemi energetici, si valutano i danni. A confermare la notizia le aziende per la fornitura di energia elettrica, citate da Rbc-Ukraine. Intanto, da Singapore, Volodymyr Zelensky accusa la Cina di aiutare la Russia a far fallire il vertice di pace in Svizzera del 15-16 giugno prossimi. Il presidente ucraino ringrazia Biden per l’ok all’utilizzo di armi americane in territorio russo e attacca Trump: “Vuole tregue? Diventerebbe presidente perdente”. Questa mattina l’Aeronautica militare di Kiev ha riferito di aver abbattuto 24 droni su 25 lanciati da Mosca.

Guerra in Ucraina, foto di combattimenti nella regione di Kharkiv (Ansa)

