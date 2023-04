Ucraina, news in diretta. Bombe russe su Sloviansk. Gb: “Mosca si prepara a guerra lunga”

Kiev, 15 aprile 2023 – L'Ucraina si prepara a celebrare la seconda Pasqua ortodossa in guerra. A ricordarlo è l'arcivescovo maggiore di Kiev, Sviatoslav Shevchuk, nel suo messaggio augurale ai fedeli della Chiesa greco-cattolica, ricordando i "tanti traumi e dolore, tanti deportati e feriti, catturati e dispersi, tanti mutilati" del conflitto. E anche oggi si registrano nuove vittime: sono nove i morti di un massiccio bombardamento russo su Sloviansk che ha sventrato un complesso residenziale.

Il complesso residenziale sventrato dai bombardamenti russi a Sloviansk (Ansa)

Intanto dal capo della Wagner arriva l'insolita richiesta rivolta la presidente Vladimir Putin affinché fermi la guerra. "L'opzione ideale sarebbe annunciare la fine" e "radicarsi saldamente" nei territori occupati", dice Yevgeny Prigozhin. Per il think tank statunitense Isw (Institute for the study of the war) però il fondatore della milizia privata sta creando le condizioni per sfruttare un eventuale fallimento militare russo se la prevista controffensiva ucraina avrà successo. E proprio di controffensiva ha parlato il primo ministro ucraino Denys Shmyhal in un briefing a Washington. "Siamo sicuri che avrà luogo nel prossimo futuro", ha detto, e alla fine consentirà il "ritorno" sotto il controllo di Kiev di tutti i suoi territori, compresa la Crimea.

Navalny sta male, sospetti su Putin. "Lo sta avvelenando"

Anche Mosca non sembra pensare a una imminente conclusione delle operazioni belliche. La campagna di coscrizione primaverile, iniziata il 1 aprile, "sta procedendo come previsto e si concluderà il 15 luglio 2023", ha assicurato Andrei Biryukov, portavoce della direzione principale dell'organizzazione e della mobilitazione presso lo Stato maggiore russo. A oggi, ha riferito, sono state inviate 52 mila cartoline-precetto e più di 50 mila cittadini si sono già presentati, come obbliga la legge, ai locali commissariati militari per l'arruolamento. Per l'intelligence del ministero della Difesa britannico "è molto probabile che la creazione di un sistema elettronico per la convocazione dei militari faccia parte di un approccio a lungo termine per fornire personale, dato che la Russia prevede un lungo conflitto in Ucraina".

Le news in diretta