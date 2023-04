Guerra in Ucraina, news live: “Esercito di Kiev si ritira da Bakhmut. Mancano rifornimenti”

9:22 Berlino: “Cina chieda a Mosca di fermare la guerra” La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha esortato oggi Pechino a chiedere “all'aggressore russo di fermare la guerra” in Ucraina, affermando che “nessun altro Paese ha più influenza della Cina sulla Russia”. “Devo dire apertamente che mi chiedo perché la posizione cinese finora non includa una richiesta all'aggressore russo di fermare la guerra”, ha detto la responsabile della diplomazia tedesca durante una conferenza stampa con il suo omologo cinese Qin Gang.

9:43 007 Gb: “Ucraini si ritirano da Bakhmut” Le forze ucraine stanno affrontando “problemi significativi con il rifornimento” e si stanno “sistematicamente ritirando dalle posizioni” che occupavano in precedenza. Lo sostiene l'intelligence Gb nell'ultimo aggiornamento quotidiano. “La difesa ucraina controlla ancora i quartieri occidentali della città, ma è stata sottoposta a fuoco di artiglieria russa particolarmente intenso nelle ultime 48 ore”, afferma il report sottolineando il miglioramento della collaborazione tra ministero della Difesa russo e battaglione Wagner nella città del Donetsk al centro di feroci combattimenti da mesi.

10:03 Pechino: “Non diamo armi alla Russia” La Cina non venderà armi alle parti coinvolte nel conflitto in Ucraina. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri di Pechino. Qin Gang risponde alle preoccupazioni degli Stati Uniti trapelate nelle carte top secret trafugate negli Usa. Parlando in una conferenza stampa congiunta con la sua omologa tedesca in visita nel Paese, Annalena Baerbock, Qin ha ribadito la volontà della Cina di aiutare a facilitare i negoziati per trovare una soluzione pacifica al conflitto e ha affermato che tutte le parti dovrebbero restare "obiettive e calme".

10:30 Pechino: “Unica soluzione sono i colloqui di pace" Sulla questione Ucraina, “la parte cinese ha sottolineato che l'unica via d'uscita per risolvere la crisi è promuovere colloqui di pace”. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, in merito al bilaterale tenuto a Pechino tra il ministro degli Esteri Qin Gang e la controparte tedesca Annalena Baerbock. “La Cina è disposta a continuare a lavorare per la pace e spera che tutte le parti interessate rimangano obiettive e calme, e lavorino insieme per risolvere la crisi attraverso i negoziati”, ha aggiunto Wang nel briefing quotidiano.