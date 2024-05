Elezioni Londra, Sadiq Khan verso la riconferma a sindaco. Le amministrative premiano i Labour

Londra, 4 maggio 2024 – Il laburista Sadiq Khan si avvia verso la conferma a sindaco di Londra. Lo anticipa la Bbc, accreditando a Khan il 43% dei voti, contro il 33% della rivale Susan Hall, candidata dal Partito Conservatore di Rishi Sunak. Secondo la tv pubblica britannica, si sarebbe verificato uno spostamento di voti del 2,5% dai conservatori ai laburisti rispetto al 2021.

Finora solo cinque dei 14 collegi elettorali della capitale inglese hanno reso noto i risultati definitivi, ma il leader del Labour, Keir Starmer, è già pronto a festeggiare "lo storico terzo mandato" di Khan. I Tories "non devono restare un minuto in più al potere", dice Starmer, rilanciando quindi la sfida nazionale ai Tories.

Quella di Londra (o meglio della Grande Londra) è la principale poltrona in palio alle amministrative britanniche fra le sfide per la guida di 11 aree metropolitane. In ballo però ci sono oltre un centinaio di consigli comunali. Le previsioni sono nerissime per i conservatori, al potere da 14 anni, che rischiano di rimediare una sonora batosta.