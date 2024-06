Ucraina, già a luglio soldati della Corea del Nord nel Donetsk

08:39

I soldati nordcoreani in Ucraina

La Corea del Nord invierà già il mese prossimo forze militari in Ucraina per partecipare ai "lavori di ricostruzione" nella parte occupata della regione di Donetsk, nell'est del Paese: lo riporta l'emittente televisiva sudcoreana Tv Chosun, citando un funzionario del governo sudcoreano. In particolare, le forze di Pyongyang dovrebbero aiutare a ricostruire le infrastrutture nella città occupata di Donetsk. "Si prevede che la Corea del Nord invierà una grande forza ingegneristica a Donetsk già il mese prossimo", ha detto il funzionario, aggiungendo che "lo scopo è ricostruire la città distrutta dalla battaglia".