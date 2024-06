Ucraina, la guerra dei droni: Kiev centra deposito petrolifero russo a centinaia di chilometri dal confine. Mosca minaccia Washington: stop a voli spia sul Mar Nero

Roma, 28 giugno 2024 - La guerra dei droni in Ucraina s'intensifica, e si amplia anche il raggio d'azione dei mezzi UAV: Kiev è riuscita a colpire questa mattina un deposito petrolifero nella regione russa di Tambov, a centinaia di chilometri dal confine, lo ha confermato il governatore regionale, Maxim Egorov: "Alle 4:35 (ora locale) nel distretto municipale di Michurinskii, nella regione di Tambov, è stato registrato un volo di droni verso un deposito petrolifero".

In Ucraina la guerra di droni allarga il raggio d'azione

Pioggia di droni sulla Russia

Ormai utilizzati quotidianamente, per corte o lunghe distanze, i mezzi UAV militari hanno sostituito bombardieri e caccia. Solo questa notte 25 droni ucraini sono stati abbattuti nello spazio aereo della Russia occidentale e sudoccidentale, fa sapere il ministero della Difesa russo: 12 sono stati intercettati nella provincia di Bryansk, nove in quella di Smolesnk, due a Kursk, uno a Voronezh e un altro a Rostov sul Don.

Mosca minaccia i droni spia di Washington

Ma i droni ucraini non sono la sola preoccupazione aerea della Russia, infatti Mosca ha ribadito le sue minacce contro le intrusioni dell'Occidente nel conflitto con i droni spia statunitensi, che sorvolano regolarmente il Mar Nero. Il ministero della Difesa russo ha affermato che sta preparando misure per "rispondere tempestivamente alle provocazioni", minacciando anche un confronto diretto a causa dei voli di ricognizione del Pentagono al largo delle coste ucraine.

Russia: armi e voli spia, Usa parte del conflitto

Secondo Mosca l'assistenza militare e le informazioni su obiettivi in territorio russo rendono Washington e i suoi alleati parte del conflitto in Ucraina. Inoltre i droni Usa aumentano il rischio di incidenti con le forze aerospaziali russe, crisi che potrebbe trasformarsi in breve "in un confronto diretto tra l'Alleanza e la Federazione russa", si legge in un comunicato del dicastero russo.

Drone ucraino sconfina, Bielorussia rinforza confine

E sempre di droni si parla anche in Bielorussia dopo che un UAV militare ucraino ha sconfinato. Di recente un quadrirotore di Kiev è stato abbattuto nella regione bielorussa di Gomel dalle guardie di frontiera del Paese. Dopo l'incidente il Servizio di frontiera della Bielorussia e il ministero della Difesa del Paese hanno annunciato misure per rafforzare ulteriormente il confine con l'Ucraina. "Lungo il confine si osservano regolarmente voli di ricognizione di veicoli aerei senza pilota ucraini. I tentativi di droni di volare nel nostro territorio vengono fermati con l'uso di armi standard e mezzi tecnici di guerra radioelettronica”, riporta un comunicato delle autorità bielorusse.