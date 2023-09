Ucraina, centro top-secret al Pentagono segue la guerra in tempo reale. Il generale Milley: “Mai visto combattimenti con questa intensità”

Roma, 11 settembre 2023 - Dall'inizio della guerra in Ucraina un centro comando top-secret al Pentagono segue 24 ore su 24 i combattimenti e raccoglie video e informazioni dai campi di battaglia. Il capo dello stato maggiore congiunto degli Stati Uniti, Mark Milley, che vanta 43 anni di servizio e diversi importanti comandi come la 10ma Divisione da montagna o il Terzo Corpo d'armata, ha ammesso a Cbs News di essere sorpreso dalla durezza degli scontri tra ucraini e russi: "Mai visto combattimenti come quelli in Ucraina, ho preso parte a molti scontri a fuoco. Sono saltato in aria diverse volte, su veicoli, mine, ordigni esplosivi improvvisati. Ma non ho mai visto questa intensità".

Il generale Milley ha aperto le porte al Sunday Morning di questo centro segreto nelle viscere del Pentagono dove tutte le informazioni sono monitorate dal suo staff, che lo tiene informato giorno per giorno sulle sorti del conflitto. Milley si può dire sia il generale Usa più coinvolto, come lui stesso ha sottolineato sempre alla Cbs: "Parlo al telefono con il capo delle Forze armate ucraine Valery Zaluzhny ogni settimana, a volte due volte a settimana, anche tre volte a settimana". Secondo i dati del Pentagono le stime l'UCraina ha perso tra morti e feriti almeno 200.000 soldati, mentre la Russia ne conta 300.000.