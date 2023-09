Guerra Ucraina news, Putin vuole una nuova mobilitazione di massa: pronto ad arruolare altri 700mila russi

- - : - - Mosca: abbattuti 2 droni ucraini I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto due droni ucraini sulla regione di Belgorod. Lo ha riferito ai giornalisti il ​​ministero della Difesa russo. "Un tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico con veicoli aerei senza pilota ad ala fissa contro installazioni sul territorio della Federazione Russa è stato sventato intorno all'01,20. Sistemi di difesa aerea in servizio hanno distrutto due veicoli aerei senza pilota sul territorio della regione di Belgorod", ha precisato il ministero.

8:23 Kiev: Russia verso una nuova mobilitazione: pronti a chiamare al fronte 700 mila persone Mosca vuole mobilitare fino a 700mila persone in Russia e nei territori ucraini occupati per compensare le forti perdite subite finora: lo afferma lo Stato Maggiore dell'esercito di Kiev, come riporta Rbc-Ucraina. Secondo lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, a causa delle grandi perdite subite dall'inizio dell'invasione, nel prossimo futuro Mosca inizierà una massiccia mobilitazione forzata della popolazione - sia in Russia sia nei territori occupati dell'Ucraina - che secondo alcune stime potrebbe coinvolgere da 400mila a 700mila persone

8:30 Missili ad alta velocità sulla città natale di Zelensky “Missili ad alta velocità” si stanno dirigendo verso Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nella regione di Dnipropetrovsk: lo ha reso noto il capo del Consiglio di difesa della città, Oleksandr Vilkul, come riporta Rbc-Ucraina. In precedenza, Vilkul aveva reso noto che esplosioni erano state udite questa mattina in città. Diverse regioni ucraine sono in stato di allerta aerea, ha reso noto l'Aeronautica militare.

9:05 Allarme aereo in diverse zone dell’Ucraina In diverse regioni ucraine è stata dichiarata l'allerta aerea. La minaccia deriverebbe da missili "balistici" dalla Russia. Lo riferisce Rbk-Ucraina con riferimento alla mappa degli allarmi aerei. "In diverse regioni la mattina dell'11 settembre è suonata l'allerta aerea. La ragione di ciò è la minaccia del nemico che utilizza armi balistiche", scrive l'agenzia.

9:10 Kiev: morti 269mila soldati russi da inizio guerra La Russia ha perso nell'ultimo giorno 580 uomini, facendo salire a 269.210 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente.

9:15 Elezioni nel territori annessi. Mosca: “Stravince partito di Putin” Mosca ha rivendicato nella serata di ieri la vittoria del partito di Vladimir Putin, Russia Unita, alle elezioni organizzate nei territori annessi all'Ucraina, con oltre il 70% dei voti. La consultazione è considerata illegale tanto da Kiev che da numerosi paesi occidentali.

9:17 La ministra degli esteri tedesca Baerbock in visita, a sorpresa, a Kiev La ministra tedesca degli Esteri, Annalena Baerbock, è arrivata questa mattina a Kiev, per una visita a sorpresa. Si tratta della quarta volta in Ucraina per la politica tedesca dall'inizio della guerra. Al su arrivo, Baerbock ha detto che «l'Ucraina difende con enorme coraggio e determinazione anche la nostra libertà. Così come l'Ucraina si pone davanti a noi, così può contare su di noi» per l'allargamento dell'Ue come «conseguenza geopolitica» della guerra della Russia e per il «nostro deciso sostegno all'Ucraina nel suo cammino verso l'Unione Europea». Lo riporta una nota del ministero. Baerbock è arrivata in treno dalla Polonia.

9:40 Kim in visista a Mosca Il leader nordcoreano Kim Jong Un sarebbe partito per la Russia su un treno per un vertice con il presidente Vladimir Putin. Lo riferisce l'emittente sudcoreana YTN, ripresa dal Guardian.