Kim Jong Un prende il treno e va da Putin. L’asse Mosca-Pyongyang spaventa: armi in cambio di tecnologie nucleari

Roma, 11 settembre 2023 - Kim Jong Un è in viaggio in treno verso la Russia per incontrare il presidente russo Vladimir Putin, riferiscono i media sudcoreani e il Guardian. Il capo di Stato nordcoreano avrebbe lasciato Pyongyang a bordo del suo treno privato, verde e giallo, e si starebbe spostando verso il confine nord-orientale della Corea del Nord, fa sapere l'emittente Ytn, aggiungendo che il possibile vertice sarebbe previsto per domani o per il 13 settembre.

Kim Jong Un e Vladimir Putin

Il viaggio del leader nordcoreano era nell'aria, ma non era stato precisato quando. La necessità di entrambi i Paesi di uscire dall'isolamento internazionale sta facendo riavvicinare pericolosamente Mosca e Pyongyang, con Washington, Seul e Tokyo sempre più in allerta. Due giorni fa Putin si era congratulato con Kim Jong Un per il 75mo anniversario della proclamazione del regime comunista, auspicando una "più stretta collaborazione" fra i due Paesi "su tutti i fronti". Un messaggio che apriva alla possibilità di un incontro a Vladivostock, nell'estremo oriente della Russia. Lì infatti è già arrivato il presidente russo dove è atteso un suo intervento al Forum economico dell'Oriente.

Il vertice avrà come tema principale la fornitura di armi di Pyongyang a Mosca, scorte di proiettili di artiglieria e razzi anticarro per la guerra in Ucraina. Una cosa prevedibile, che non stupisce il Pentagono, ma non è quello che preoccupa maggiormente i generali di Biden, è la contropartita che fa drizzare i capelli: a parte grano, petrolio e valuta, potrebbero arrivane in Corea del Nord anche tecnologie militari avanzate per i satelliti e per lo sviluppo di sommergibili a propulsione nucleare. Minacce concrete per le vicine Corea del Sud e Giappone, alleate di Washington.

Secondo molti osservatori la Russia, messa all'angolo dalla guerra in Ucraina, vuole estendere le sue alleanze in Asia orientale in risposta al rafforzamento della cooperazione militare in corso tra Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud, e sancita nel vertice di Camp David il mese scorso.

La Cina? Pechino ha ancora delle riserve sull'asse tra Putin e Kim, mantiene stretti rapporti diplomatici con i due Paesi, e per il momento resta a guardare mandando una delegazione alla parata per l'anniversario della fondazione della Corea del Nord, e tenendo aperti i canali con Putin con cui condivide i timori per "una piccola Nato nell'Indo-Pacifico".

Il leader nordcoreano, come il padre e il nonno, Kim Jong Il e Kim Il Sung, si sposta sempre con un treno blindato, e anche la precedente visita a Putin, nel 2019, era cominciata con l'ingresso in Russia dalla stazione di Chasan, in territorio russo, al confine con la Corea del Nord, poi successivamente si era recato sempre a Vladivostok. Questo sarebbe il primo viaggio di Kim al di fuori dei confini degli ultimi quattro anni, e il primo dallo scoppio della pandemia di Covid-19.