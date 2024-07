Ucraina, Bloomberg: arrivati i primi caccia F-16

Roma, 31 luglio 2024 – Secondo quanto riportato dall’emittente statunitense Bloomberg, sono arrivati dagli Usa in territorio ucraino i primi velivoli per agevolare il compito di respingere gli ultimi attacchi russi. Stando alle fonti, il numero dei jet inviati è esiguo. Washington, infatti, ha preso la decisione di armare decine di aerei caccia F-16, destinati proprio all’Ucraina, con missili e armi avanzate di propria fabbricazione.

I caccia F-16

Nonostante le scorte e la capacità di produzione limitate, il Pentagono ha accettato di fornire agli aerei caccia F-16 diretti in Ucraina munizioni aria-terra, kit di guida di precisione per bombe e missili aria-aria avanzati in una quantità tale da soddisfare le richieste ucraine.

“Siamo fiduciosi che saremo in grado di fornire tutte quelle armi, almeno i volumi essenziali di cui hanno bisogno” ha dichiarato al Wall Street Journal un alto dirigente Usa.

Le armi che andranno a rafforzare i caccia comprendono missili aria-terra Agm-88 Harm, le versioni a lungo raggio dei kit Joint Direct Attack Munition, che hanno la capacità di convertire le bombe non guidate in armi intelligenti, e le bombe di piccolo diametro che possono causare un’esplosione anche in un raggio d’azione ristretto. Gli Usa invieranno, inoltre, missili aria-aria a medio raggio avanzati e missili aria-aria a corto raggio Aim-9x.

La situazione