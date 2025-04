Trump minaccia Zelensky

di Marta OttavianiROMAUn piano di pace che in realtà è una resa da parte dell’Ucraina, un vertice che salta, Mosca e Kiev che continuano a bombardare e, non in ultimo, il presidente Trump che sbotta sui social. Quella che doveva essere, se non una giornata risolutiva, almeno l’inizio di un dialogo per trovare una piattaforma comune, si è trasformata in un tutti contro tutti. Ad aprire le danze, ieri sul Wall Street Journal, è stato il premier ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha respinto il piano di pace americano. "Il nostro popolo non accetterà un conflitto congelato mascherato da pace. Non riconosceremo mai l’occupazione della Crimea" aveva detto Zelensky. Parole che hanno fatto saltare l’incontro previsto ieri a Londra con tutti i ministri degli esteri dei ‘Paesi volonterosi’. Si sono incontrate solo le delegazioni americana, ucraina, ed europea (tuttavia Trump poi dirà ai media che "i colloqui di Londra sono andati bene"). Il presidente Usa sul suo social Truth ha accusato il numero uno di Kiev di dire cose "molto dannose’ per i negoziati".

"La situazione in Ucraina è disastrosa – ha scritto il tycoon -. Zelensky può ottenere la pace o può combattere per altri tre anni prima di perdere l’intero Paese. Non ho nulla a che fare con la Russia, ma ho molto a che fare con la volontà di salvare, in media, 5mila soldati russi e ucraini a settimana, che muoiono senza motivo". Secondo Trump, le parole del premier ucraino non fanno altro che "prolungare il campo di sterminio". Poi un riferimento all’incontro disastroso alla Casa Bianca: "Siamo molto vicini a un accordo, ma l’uomo ‘senza carte da giocare dovrebbe ora, finalmente, farlo". Trump ha poi detto sia che potrebbe incontrare Putin dopo il viaggio in Arabia Saudita previsto per metà maggio.

Stando a quello che ha pubblicato il Telegraph, il negoziato americano consta di 7 punti, tutti a vantaggio della Russia fra cui la rinuncia da parte di Kiev della Crimea, e quella all’ingresso nella Nato. Il piano prevede anche la firma dello sfruttamento da parte di Washington dei minerali strategici ucraini. Un’‘ultima offerta’, con il vicepresidente JD Vance che ha consigliato a Kiev di cedere territori se vuole che la guerra finisca. A lui hanno risposto Francia e Regno Unito. Dall’Eliseo è stato diffuso un comunicato in cui si legge: "Il rispetto dell’’integrità territoriale e della vocazione europea dell’Ucraina sono esigenze forti degli europei. L’obiettivo resta quello di costruire un approccio comune che gli Usa potrebbero presentare ai russi".

Ancora più diretta Downing Street. Il portavoce del premier Keir Starmer, ha detto che il Regno Unito "sostiene gli sforzi degli Stati Uniti per porre fine in modo duraturo alla guerra", ma che "spetta all’Ucraina decidere il suo futuro". I quattro leader si incontreranno a Roma sabato in occasione del funerale di Papa Francesco. Zelensky sperava in un colloquio con Trump per ricucire dopo il litigio del mese scorso alla Casa Bianca. Ma le premesse non sono delle migliori e c’è il rischio che il tycoon non voglia confrontarsi nemmeno con Starmer, viste le posizioni divergenti con l’alleato inglese sul tema Ucraina. Eppure, uno spiraglio resta, visto che lo stesso Trump, in corrispondenza delle ore notturne italiane, ha detto che a Roma, dopo i funerali di papa Francesco, ha "in programma diversi incontri" con i leader presenti.