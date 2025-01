Trump firma 100 ordini esecutivi: Usa fuori dall’Oms, revocato l’accordo sul clima di Parigi

Washington, 21 gennaio 2025 - È iniziata la nuova ‘era Trump’, subito dopo l’insediamento alla Casa Bianca il presidente degli Stati Uniti è entrato nello Studio Ovale e ha firmato davanti ai cronisti i primi ordini esecutivi: l’uscita dall’Oms, come aveva fatto durante il primo mandato, e il dietrofront sull’accordo del clima di Parigi. Lo aveva annunciato poche ore prima: “Stop al Green Deal”, aveva detto poche ore prima alla cerimonia per l’insediamento.

Sono 100 gli ordini esecutivi sottoscrutti dal tycoon. E dopo il ballo di gala al Washington Center, al termine di una giornata lunghissima, Trump si è collegato in video con i soldati in Sud Corea: “Come sta Kim? È un ragazzo duro”, ha detto riferendosi al dittatore nordcoreano Kim Jong Un.

La svolta è arrivata nella notte italiana. Donald Trump ha prima firmato l'uscita Usa dall'accordo di Parigi sul clima - “Risparmieremo tre miliardi di dollari", ha detto il suo consigliere porgendogli il documento - poi ha sottoscritto il ritiro degli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità (Oms). Due fatti clamorosi che danno il segno di un nuovo corso negli equilibri globali.

Il nuovo documento che ordina la retromarcia in tema di sanità, cita “la cattiva gestione della pandemia di Covid-19 sorta da Wuhan, Cina, e altre crisi sanitarie globali”, nonché “la mancata adozione di riforme urgenti e l'incapacità di dimostrare indipendenza da influenze politiche inopportune di Stati membri”. L'Oms viene inoltre accusata di “continuare a chiedere pagamenti ingiustamente onerosi” agli Stati Uniti.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che gli Stati Uniti non sono interessati al petrolio venezuelano e “probabilmente” smetteranno di acquistarlo. Il magnate ha dichiarato che il suo staff sta monitorando attentamente il Venezuela, un Paese che, a suo dire, conosce “molto bene per molte ragioni”.

“Era un grande Paese 20 anni fa e ora è un disastro", ha detto Trump. Alla domanda se avrebbe preso misure per fare pressione sul presidente Nicolàs Maduro, ha risposto: "Probabilmente

smetteremo di acquistare petrolio dal Venezuela”.

Dopo il ballo inaugurale al Washington Center, Trump si è collegato via video con le truppe della base di Camp Humphreys, in Corea del Sud, e ha chiesto loro come stesse il dittatore nordcoreano Kim Jong Un. “Ciao a tutti, come va da quelle parti, come se la passa Kim Jong Un?”, ha domandato Trump. “Come sta andando in Sud Corea in questo momento? Che succede? C'è qualcuno con intenzioni piuttosto cattive, so che lo direste, sebbene avessi costruito una buona relazione con lui, ma è un ragazzo duro”, ha aggiunto.