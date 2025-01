La stretta di mano di Barron Trump che cancella il sorriso a Biden. Ecco cosa gli ha detto

Washington, 21 gennaio 2025 – Un evento così importante come l’insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti non poteva concludersi in una giornata: gli americani, e non solo, stanno ancora commentando e dibattendo l’alba della nuova amministrazione Trump. E mentre ci si concentra sui primissimi atti firmati dal tycoon, emerge anche un altro dettaglio della solenne cerimonia al Campidoglio. In barba agli insulti che il padre ha riservato per anni a Joe Biden, Barron Trump si è alzato per stringergli la mano, riservando lo stesso rispetto anche alla vicepresidente uscente Kamala Harris.

Barron Trump e Joe Biden all'insediamento di ieri (Ansa)

Un gesto, quello del figlio più giovane di Donald, che non è passato inosservato. Il web tutto ha lodato l’iniziativa del 18enne, etichettato come ‘gentleman’ e addirittura come ‘futuro presidente degli Stati Uniti’. Molti i complimenti rivolti a mamma Melania, a cui andrebbe il merito di averlo educato così bene. Ma soprattutto, ci si interroga sulle poche parole che Barron ha riservato a Biden e a Harris durante la stretta di mano.

In molti si sono soffermati sul sorriso del presidente democratico, scomparso pochi secondi dopo le parole di Trump jr, lasciando il posto a un’espressione seria se non cupa. “Sei finito!”, interpretano sui social. “Hai dimenticato di graziare te stesso”, prova a decifrare qualcun altro, tra il serio e il faceto, alludendo alle numerose grazie preventive firmate da Biden per ‘proteggere' gli oppositori del tycoon. “Non so cosa Barron abbia detto – scrive più cauto un utente – Ma certamente ha cancellato quel ghigno dalla faccia di Joe”.

A fare chiarezza c’è Jeremy Freeman, esperto di lettura delle labbra. Nella sua interpretazione, condivisa con The Mirror Us, il professionista sostiene che il 18enne abbia semplicemente detto “Buongiorno a lei, signore” (“G’day to you, sir”). La stessa frase sarebbe stata poi rivolta a colei che è stata la sfidante del padre: “Signora, buongiorno” (“M’am, good day”).

In ogni caso, sebbene non si possa essere certi delle frasi pronunciate da Barron, è evidente che lo scambio sia stato cordiale, avvenuto in un clima positivo. Potrebbe essere un dispiacere per i fan accaniti della guerra Biden-Trump, ma il 18enne ha semplicemente dimostrato rispetto ed educazione, e in molti avrebbero da impararne.