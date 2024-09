Trump: “L’Iran mi vuole uccidere”. Attentato per seminare il caos negli Usa

Roma, 25 settembre 2024 – Un attentato contro l’ex presidente, e candidato Repubblicano alle prossime elezioni Usa contro la democratica Kamala Harris, Donald Trum. A prepararlo sarebbe l’Iran.

Secondo Trump c'è un piano dell'Iran per attentare alla sua vita

Donald Trump ha parlato di “grandi minacce” alla sua vita da parte dell'Iran, in seguito alle dichiarazioni del suo team che denunciavano minacce “reali e specifiche” da parte di Teheran avanzate dai servizi segreti americani. “L'Iran rappresenta una grande minaccia per la mia vita. L'intero esercito americano sta osservando e aspettando”, ha scritto sul suo social network Truth l'ex presidente e candidato repubblicano alle presidenziali di novembre. “L'Iran ha già adottato misure che non hanno funzionato, ma ci riproverà. Sono circondato da più uomini, fucili e armi di quanto abbia mai visto prima”, ha aggiunto.

L’ex presidente Trump è già stato bersaglio di un attentato a luglio quando un uomo, durante un comizio, gli ha sperato ferendolo a un orecchio.

L'Iran avrebbe dunque elaborato un piano per assassinare l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo sostiene la campagna del candidato repubblicano alle elezioni americane di novembre spiegando di aver avuto informazioni di intelligence in merito e parlando di minacce ''reali e specifiche''. "Il presidente Trump è stato informato dall'Office of the Director of National Intelligence in merito a minacce reali e specifiche da parte dell'Iran di assassinarlo nel tentativo di destabilizzare e seminare il caos negli Stati Uniti", si legge in una nota diffusa dalla campagna di

Trump.