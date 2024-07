Spari contro Donald Trump, l’ex presidente ferito a un orecchio

Donald Trump è stato colpito da spari a un comizio in Pennsylvania. L'ex presidente degli Stati Uniti è stato visto con l'orecchio destro insanguinato mentre era circondato dagli agenti di sicurezza che lo hanno allontanato dal palco mentre alzava il pugno verso la folla.

Trump stava mostrando un grafico con i numeri dei passaggi di frontiera quando si sono sentiti dei colpi. L'ex presidente è stato visto allungare la mano destra verso il collo. Sembrava che ci fosse del sangue sul suo viso.

Si è rapidamente nascosto dietro la pedana, mentre gli agenti della sua scorta sono precipitati sul palco e la folla ha iniziato a urlare. I colpi sono continuati mentre gli agenti si occupavano di lui. Donald Trump è poi stato portato via.

Il Secret Service a Butler, in Pennsylvania, sta facendo allontanare la stampa dal comizio dove poco fa Donald Trump è stato colpito mentre parlava. La zona è stata dichiarata "scena del crimine". Questo significa l’intera area è stata “congelata” e blindata per fare in modo che tutti i rilievi del caso siano i più efficaci possibili. Fondamentale, infatti, è riuscire a questo punto a ricostruire nei minimi dettagli quello che è successo. Le condizioni di Donald Trump non sembrano comunque essere preoccupanti.