L’Fbi sull’attacco a Trump: “Non c’erano minacce precedenti”. L’attentatore ucciso da un cecchino

L'FBI non aveva alcuna informazione su una potenziale minaccia prima del tentativo di assassinio contro l'ex presidente Donald Trump, ha dichiarato Kevin Rojek, il responsabile dell'ufficio dell'agenzia investigativa federale di Pittsburgh in una conferenza stampa . "Dal punto di vista dell'FBI, no, non avevamo alcuna informazione specifica su minacce relative a questo evento," ha detto Rojek .

La polizia di stato della Pennsylvania ha dichiarato di essere a conoscenza di segnalazioni di attività sospette pochi minuti prima della sparatoria. Rojek ha confermato che gli inquirenti stanno trattando l'incidente come un tentativo di assassinio contro Trump e stanno ancora lavorando per identificare il movente del tiratore, che non aveva addosso documenti di riconoscimento. L'Fbi ha riferito di aver "identificato provvisoriamente” chi ha sparato sul comizio di Donald Trump, ma non ne ha diffuso l'identità.

All'attesa conferenza stampa erano presenti esponenti della polizia di stato, dell'FBI ma non un esponente del Secret Service. Nell'incontro si è anche appreso che sia la persona deceduta, sia i due feriti sono tutti adulti e maschi. Per quanto riguarda lo sparatore, si sa che era maschio e nelle prossime ore dovrebbe essere svelata la sua identità, quando ci sarà la certezza assoluta su di essa. Secondo la polizia, non è "scontato" che si sia trattato di un "lupo solitario".

L'uomo che da un tetto ha sparato con un fucile in stile Ar sul comizio di Donald Trump è stato ucciso da un cecchino del Secret Service. Lo riferiscono alcuni media Usa. Un video pubblicato sui social media mostra il corpo di una persona in mimetica grigia che giace immobile sul tetto di un edificio alla Agr International Inc., un'azienda manifatturiera di imbottigliamento appena a nord dell'area del Butler Farm Show dove si è tenuto il comizio.

Chi ha sparato è riuscito ad avvicinarsi sorprendentemente al palco dove stava parlando l'ex presidente Usa. Secondo alcuni giornalisti, il tetto su cui si era appostato era a meno di 150 metri dal palco, una distanza dalla quale un tiratore decente avrebbe potuto ragionevolmente colpire un bersaglio di dimensioni umane.