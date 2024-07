Attentato Trump, la solidarietà dei leader di tutto il mondo. Meloni: “Il dialogo prevalga sull’odio”. Obama: “Non c’è spazio per la violenza”

Roma, 14 luglio 2024 - L'attentato contro l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il suo comizio in Pennsylvania ha scatenato un'ondata di indignazione e solidarietà nei confronti del candidato repubblicano alla Casa Bianca, dall'attuale presidente e rivale nella corsa elettorale, il democratico Joe Biden, all'ex presidente Barack Obama e all'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri, Josep Borrell, passando per il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, e e il miliardario Elon Musk. Tra i primi commenti, quello della premier Giorgia Meloni, a cui poi si sono aggiunti, tra gli altri anche Stramer, Kishida e Trudeau. Ecco i principali:

Biden

"Sono felice di sapere che è al sicuro e sta bene. Prego per lui, per la sua famiglia e per tutti i presenti al comizio. Non c'è posto per questo tipo di violenza in America. Dobbiamo unirci come nazione per condannarla".

Obama

"Non c'è assolutamente spazio per la violenza politica nella nostra democrazia. Anche se non sappiamo ancora esattamente cosa sia successo, dovremmo essere tutti sollevati dal fatto che l'ex presidente Trump non sia stato gravemente ferito e sfruttare questo momento per impegnarci nuovamente nella civiltà e nel rispetto nella nostra politica. Michelle e io gli auguriamo una pronta guarigione".

Meloni

"Seguo con apprensione gli aggiornamenti dalla Pennsylvania, dove il 45esimo Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato colpito durante un comizio. A lui la mia solidarietà e i miei auguri di pronta guarigione, con l'auspicio che i prossimi mesi di campagna elettorale possano veder prevalere dialogo e responsabilità su odio e violenza".

Salvini

"Spari contro Donald Trump in un comizio in Pennsylvania, portato via sanguinante da un orecchio: tutta la mia vicinanza al presidente Donald Trump e alle decine di migliaia di persone presenti. Go Donald go".

Borrell

"Sconvolto dalla notizia dell'attacco a Trump, che condanno fermamente. Ancora una volta assistiamo ad atti di violenza inaccettabili contro i rappresentanti politici".

Orban

"I miei pensieri e le mie preghiere sono con il presidente #realDonaldTrump in queste ore buie".

Starmer

"Sono sconvolto dalle scene scioccanti" della sparatoria. "La violenza politica in qualsiasi forma non trova posto nelle nostre societa' e il mio pensiero va a tutte le vittime di questo attacco".

Netanyahu

"Sara e io siamo rimasti scioccati da quello che appare essere stato un attentato al presidente Trump. Preghiamo perché si riprenda presto".

Trudeau

"Sono disgustato dalla sparatoria contro l'ex presidente Trump. Non lo dirò mai abbastanza: la violenza politica non è mai accettabile. A Trump, a coloro che erano presenti all'evento e a tutti gli americani".

Maduro

"A nome di tutto il Venezuela, voglio respingere e ripudiare l'attacco al presidente Donald Trump e augurargli una pronta guarigione. Siamo stati avversari, ma auguro al presidente Trump salute e lunga vita".

Bolsonaro

Bolsonaro ha espresso la sua solidarietà augurando una "pronta guarigione” al tycoon. “La nostra solidarietà al più grande leader mondiale del momento. Speriamo in una sua pronta guarigione”, ha scritto Bolsonaro, sottolineando che si vedranno “all'insediamento”, alludendo così ad una possibile vittoria repubblicana alle elezioni presidenziali di novembre.

Tajani

“Ribadisco, anche oggi, la nostra profonda vicinanza agli Stati Uniti e condanno la violenza che non può avere spazio nel dibattito democratico. Auguro al 45/o presidente degli Stati Uniti Donald Trump pronta guarigione”.

Macron

L’attacco a Trump “è un dramma per le nostre democrazie”.