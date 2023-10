Tel Aviv, decine di razzi contro Israele lanciati da Gaza. Hamas: “Al via l’operazione al-Aqsà”

Tel Aviv, 7 ottobre 2023 – Tel Aviv si è alzata questa mattina con un “nutrito lancio di razzi da Gaza verso Israele”. I bambini si stavano preparando per andare a scuola, poi le sirene di allarme hanno iniziato a suonare. E ora risuonano anche a Gerusalemme. Lo ha annunciato l'esercito israeliano, senza tuttavia precisare per ora il numero degli ordigni. "Terroristi si sono infiltrati in Israele da Gaza. Agli abitanti nell'area è stato chiesto di rimanere nelle loro case". E' quanto si legge in un messaggio delle forze israeliane (Idf) diffuso sul social X. A rivendicare il raid è Hamas. Il capo dell'ala militare a Gaza Mohammad Deif ha annunciato l'inizio della operazione 'Alluvione al-Aqsà, riferendosi al nutrito lancio di razzi e all'ingresso di miliziani armati dalla Striscia verso Israele. “Abbiamo avvisato più volte il nemico sionista - ha detto Deif - ma abbiamo sempre avuto dei rifiuti”.