Taiwan, Washington schiera i caccia stealth F-35 in Giappone. Con Trump cambiano le priorità Usa: Cina nel mirino

Roma, 3 dicenbre 2024 - A partire dal 2026 il Pentagono schiererà i micidiali e moderni caccia stealth F-35A in Giappone, pronti per la difesa del territorio nipponico (Da Russia e Corea del Nord) ma soprattutto pronti ad intervenire contro la Cina se tentasse di riprendersi Taiwan. Dopo l'elezione di Donald Trump le priorità di Washington stanno cambiando. Infatti il tycoon, più abituato a guardare al lato economico, anche con tre conflitti in corso (Ucraina, Israele e ora anche la Siria) considera come primo 'nemico' del Paese proprio il gigante asiatico. E Taiwan è il punto di attrito ufficiale tra Washington e Pechino, ma dietro la guerra è commerciale fatta di dazi.

Tre caccia steath F-35

La minaccia cinese costante

Pechino ritiene da sempre Taipei come una sua provincia e ha sempre considerato solo una questione di tempo la sua riannessione. Una situazione sempre più tesa con i caccia e i mezzi navali cinesi che circondano e provocano l'isola tutti i giorni. Una minaccia costante che Taiwan affronta armandosi, con l'aiuto degli Stati Uniti, ed esercitandosi con l'alleato. In questi giorni, dopo l'elezione di Trump è in corso il riposizionamento in Giappone delle forze armate statunitensi.

F-35A nella base di Misawa

La notizia peggiore per Pechino è la decisione di spostare 48 F-35A nella base aerea di Misawa, nella prefettura di Aomori, sul versante nord-orientale del Paese, a partire dalla primavera del 2026. Washington infatti sta modernizzando gradualmente i propri mezzi militari nel Sol Levante davanti alle crescenti sfide alla sicurezza regionale poste da Cina, Corea del Nord e Russia.

Caccia invisibili ai radar e anti missile balistico

I caccia stealth sostituiranno 36 caccia F-16 nella base di Misawa. Gli F-35, invisibili ai radar e dotati di un sistema di intercettazione in grado di rilevare missili balistici, però secondo i media nipponici hanno un difetto: l'inquinamento acustico visto che sono più rumorosi degli F-16 e di più.

Anche aiuti militari per 385 milioni a Taipei

Per la difesa dell'isola il Dipartimento di Stato Usa due giorni fa ha anche approvato ordinativi militari del valore di 385 milioni di dollari, che comprendono strutture di supporto agli aerei F-16 in dotazione e sistemi radar avanzati. E sempre nelle ultime sette settimane il Pentagono ha approvato la fornitura di armi e apparati di difesa per oltre 14 miliardi di dollari da impiegare in Asia, divisi tra Giappone, Corea del Sud e Taiwan.

Cina protesta per tour neo presidente Taiwan

Intanto la Cina è su tutte le furie per il primo viaggio all'estero del neo presidente taiwanese Lai Ching-te che ieri è stato alle Hawaii, dove ha incontrato l'ex presidente della Camera dei rappresentanti Usa Nacy Pelosi, e oggi è alle Isole Marshall, per poi proseguire per Tuvalu e Palau. Pechino ha condannato "con fermezza l'organizzazione da parte degli Usa della sosta" del presidente di Taiwan alle Hawaii e ha "presentato proteste formali", sottolineando che la Cina "si oppone con fermezza a qualsiasi forma di interazione ufficiale tra gli Usa e la regione di Taiwan, a qualsiasi viaggio del leader di Taiwan negli Usa sotto ogni nome o pretesto e a qualsiasi forma di connivenza o sostegno degli Usa ai separatisti per l'indipendenza di Taiwan e alle loro attività separatiste".