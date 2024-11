Cina, jet, droni e nuovo stealth J-35A in mostra ad Airshow di Zhuhai Zhuhai, 14 nov. (askanews) - A Zhuhai, in Cina, nel Guangdong, va in scena in più grande air show del Paese. All'evento, della durata di una settimana vengono mostrati jet, droni, elicotteri, sistemi di difesa missilistica, aerei commerciali e molto altro. È un'occasione per Pechino di mettere in bella vista la sua crescente potenza militare davanti a potenziali clienti e concorrenti. La Cina ha investito molte risorse nell'ammodernamento e nell'espansione delle sue capacità aeronautiche per fronteggiare gli Stati Uniti e altri paesi come Taiwan; intorno all'isola negli ultimi tempi ha inviato numerosi aerei da guerra in sorvolo, continuando a rivendicarla come proprio territorio. La star dell'Airshow China, che si tiene ogni due anni, è il nuovo caccia stealth J-35A; la sua presentazione ufficiale suggerisce che sia quasi pronto per entrare in servizio, il che renderebbe la Cina l'unico Paese, oltre agli Stati Uniti, ad avere due caccia stealth in azione, secondo gli esperti. Il J-35A è più leggero del modello cinese esistente, il J20, e ha un design più simile a quello dell'F-35 statunitense.