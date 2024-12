Dall'Ucraina alla penisola coreana: l'effetto domino e lo spettro della Terza guerra mondiale

Roma, 4 dicembre 2024 – Ucraina, Gaza, Libano, Siria. E poi le tensioni in Georgia, il nuovo protagonismo della Corea del Nord (con Russia e Iran), il caos in Corea del Sud. Sullo sfondo la grande paura di uno scontro diretta tra Usa e Cina su Taiwan. È opportuno ricordare che Pyongyang è un attore chiave del nuovo fronte che si sta creando intorno a Cina e Russia: non solo continua nei suoi esperimenti balistici, ma ha anche mandato truppe e armi sul fronte ucraino a fianco delle truppe russe. L’accelerazione del caos mondiale, l’effetto domino scatenato dall’invasione di Mosca ai danni di Kiev, sembra ormai senza controllo. Solo negli ultimi giorni la nuova guerra siriana - ingarbugliata e inquietante - e l'improvvisa crisi sudcoreana aggiungono altri tasselli a una situazione ormai inquietante, che assomiglia sempre di più a quella 'Terza guerra mondiale a pezzi' di cui parlò anche il Papa. Anche se, con il passare del tempo, sembra sempre meno ‘a pezzi’, con il plasmarsi delle nuove alleanze a livello planetario.