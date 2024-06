Amburgo, polizia spara a un uomo armato di ascia. Alta tensione prima di Polonia-Olanda

Amburgo, 16 giugno 2024 – Alta tensione a un paio d’ore dall’inizio di Polonia-Olanda, primo match in calendario oggi (ore 15) agli Europei di calcio in Germania. Davanti allo stadio Volksparkstadion di Amburg, che ospita la sfida tra la formazione di Lewandowski e quella del portiere juventino Szczesny, un uomo armato di un’ascia e molotov ha minacciato gli agenti che hanno risposto prima usando dello spray al peperoncino e poi aprendo il fuoco. L’aggressore è ferito alle gambe. “Al momento è in corso una vasta operazione”, avverte la polizia sui social.

E’ successo intorno alle 12.30 vicino a una zona riservata ai tifosi della squadra di calcio olandese. L’uomo urlava contro altre persone dopo essere "uscito precipitosamente da un bar” scrive Hamburger Morgenpost, “aveva in mano un piccone o uno strumento simile". Dopo ha "minacciato i servizi di emergenza con una bottiglia molotov".

Secondo le prime informazioni, l’episodio non sarebbe legato alla partita di calcio.

In Germania l’allarme terrorismo è massimo per Euro 2024. Ogni giorno nelle città che ospitano le partite ci sono 22mila poliziotti in servizio. Si tempo scontri fra ultrà ma anche, appunto, attacchi di matrice islamista. La minaccia non è mai stata così alta nel Paese, anche per la concomitanza della guerra a Gaza, ha avvertito il Verfassungsschutz, i servizi segreti tedeschi. La Germania è più nel mirino dei jihadisti rispetto ad altri Paesi europei, perché è considerata, insieme agli Stati Uniti, uno dei principali sostenitori di Israele.