Lo scontro tra due galassie, l’immenso bagliore immortalato dal telescopio spaziale James Webb

New York, 18 aprile 2023 - Un'esplosione di stelle, innescata dalla collisione tra due galassie, e denominata Arp 220, è l'ultima incredibile immagine che ci ha regalato il telescopio spaziale James Webb. La Nasa ha pubblicato lo scatto del telescopio che descrive la fusione in atto tra due galassie a spirale, dando vita a un bagliore di luce infrarossa superiore a un trilione di soli (Mentre la via Lattea ha una luminosità equivalente a 10 miliardi di soli).

L'immagine pubblicata ieri è stata catturata dal James Webb Telescope, scrive la Cnn, utilizzando la fotocamera a infrarossi Near Infrared Camera (NIRCam), che che copre la gamma di lunghezze d'onda dell'infrarosso da 0,6 a 5 micron, e la Mid-Infrared Instrument (MIRI), che riprende lunghezze d'onda da 5 a 28 micron.

Arp 220 è situata a 250 milioni di anni luce di distanza dalla Terra, nella costellazione del Serpente. E' la più luminosa delle tre fusioni galattiche osservate più 'vicine' al nostro pianeta. La fusione è iniziata circa 700 milioni di anni fa.

La nuova immagine di Webb rivela i due nuclei galattici combinati, circondati da un anello rotante che prende la forma di una una stella emettendo una luce abbagliante. Immortalate anche le code di materiale che si allontana dalle galassie spinto dalla gravità, particolare che indica lo scontro in corso.