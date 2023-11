Hollywood, il figlio del produttore di Lost accusato di aver sterminato la propria famiglia

Los Angeles, 14 novembre 2023 – Una mattanza, accuse pesantissime per Samuel Haskell Jr., figlio di uno dei più potenti produttori televisivi e cinematografici di Hollywood: l’uomo, di 35 anni, è incriminato per l’omicidio della moglie e dei suoceri. Se condannato, Haskell rischierebbe il carcere a vita. Si trova attualmente in stato d’arresto con una cauzione fissata a 2 milioni di dollari.

La vittima, Mei Li Haskell (37 anni) e i genitori Yanxiang Wang (64 anni) e Gaoshan Li (72 anni)

La triste vicenda ha avuto inizio martedì scorso, quando le forze dell’ordine si sono presentate nei pressi della residenza di Haskell, a Tarzana in California, in seguito a una segnalazione di un corpo senza vita in una busta della spazzatura. Secondo quanto riportato da TMZ, la chiamata alle autorità sarebbe arrivata da un gruppo di operai edili che stava lavorando presso la proprietà del sospettato. Il 35enne avrebbe affidato a loro il compito di disfarsi di un “sacco di sassi”. Insospettiti dalla richiesta, i muratori avrebbero controllato il contenuto scoprendo i resti di una persona. Un video inviato alla redazione di TMZ mostra Haskell disfarsi quindi personalmente del corpo. Tuttavia, dopo la segnalazione, la polizia non ha rinvenuto nulla di sospetto nei secchi della spazzatura della zona, e non ha potuto procedere col perquisire la casa dell’uomo.

La svolta si è avuta nella mattinata successiva, quando un senzatetto ha ritrovato il sacco contenente resti umani, nello specifico il busto di una donna, in una discarica a circa otto chilometri da Tarzana. Samuel Haskell è quindi stato preventivamente arrestato. Alcuni locali dell’abitazione presentavano copiose macchie di sangue. Domenica l’autopsia ha confermato che il cadavere appartiene a Mei Li Haskell, 37 anni, la moglie del sospettato; il resto del corpo non è ancora stato trovato. Ma il giallo non si conclude qui: ad essere scomparsi sono anche i genitori della vittima, Yanxiang Wang e Gaoshan Li. I tre figli della coppia, invece, sono illesi: a badare a loro sono attualmente dei famigliari.

Ancora ignote le cause della presunta strage. I vicini di casa hanno dichiarato di aver sentito delle urla la sera di lunedì 6 e hanno riportato una “strana ossessione” di Samuel Haskell per spade, asce e altre armi. “C’erano armi da fuoco e balestre per le arti marziali – ha commentato una vicina – So che a Mei non piaceva averle dentro casa e voleva che lui se ne sbarazzasse”.

Nella giornata di ieri le autorità californiane hanno confermato il fermo del 35enne e definito le accuse: tre capi di omicidio, per la moglie e i suoceri. Il sospettato è figlio di Samuel Haskell III, che in passato ha lavorato alle produzioni de Il principe di Bel Air e Lost e ha rappresentato attori come George Clooney, Whoopi Goldberg e Ray Romano.