La Russia scatena l’inferno in Ucraina: raid con 550 droni e con missile ipersonico Kinzhal. Telefonata Trump-Zelensky: “E' stata una buona conversazione”

13:37

Kiev, nei raid russi usati usati droni prodotti in Cina

L'Ucraina denuncia che i detriti dei droni caduti durante i pesanti raid russi di notte dimostrano che alcuni di essi sono stati costruiti in Cina. In un post su X il ministro degli Esteri Andrii Sybiha posta foto dei detriti e afferma che non esiste "metafora migliore" per descrivere il modo in cui la Russia continua ad espandere la sua guerra "coinvolgendo altri, tra cui truppe nordcoreane, armi iraniane e alcuni produttori cinesi". L'ironia, aggiunge Sybiha, è che "l'edificio del consolato cinese a Odessa ha subito lievi danni a seguito degli attacchi russi sulla città".