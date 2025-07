Tregua a Gaza: “Hamas ha accettato il piano Usa con lievi modifiche”. Cosa prevede l’accordo

Roma, 4 luglio 2025 – Hamas avrebbe accettato il piano elaborato dall'inviato americano Steve Witkoff per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi, seppur con "lievi e formali modifiche'”. Lo rende noto l'emittente televisiva del Qatar ‘al-Araby’ spiegando che i negoziatori di Hamas hanno dato risposta positiva ai mediatori.

Il governo israeliano si riunirà domani per discutere la proposta di cessate il fuoco. Lo rivela il sito d'informazione israeliano Ynet secondo il quale, nonostante l'opposizione dichiarata dei ministri Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, l'accordo dovrebbe ottenere l'approvazione dell'esecutivo, anche in presenza del voto contrario da parte dei due ministri.

Una fonte vicina a Hamas ha riferito a Ynet che le modifiche richieste da Hamas all'accordo di cessate il fuoco includono: una riorganizzazione del meccanismo degli aiuti umanitari, in conformità con gli accordi della precedente tregua; il ritiro della Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) dalla distribuzione degli aiuti; il ritiro delle forze dell'Idf dalle posizioni stabilite nel precedente accordo di cessate il fuoco e l'impegno a non riprendere i combattimenti dopo la tregua di 60 giorni, promettendo al contempo di proseguire i negoziati i, con Egitto, Qatar e Stati Uniti che forniscono garanzie solo per la continuazione del processo, non per i suoi risultati.

Hamas avrebbe accettato la proposta Usa per il cessate il fuoco

Secondo l'emittente del Qatar, Hamas ha accettato tutte le questioni chiave contenute del testo elaborato dagli Usa e ha richiesto solo lievi modifiche nella formulazione del documento.

La bozza di accordo è stata approvata all'inizio di questa settimana dal ministro israeliano per gli Affari strategici Ron Dermer durante la sua visita a Washington.

L’annuncio a soRpresa: “Hamas ha risposto positivamente alla proposta americana di cessate il fuoco e al suo contenuto, chiedendo emendamenti 'minori”. La notizia è rilanciata dai media israeliani.

Rilascio scaglionato degli ostaggi sia vivi che deceduti, ampia assistenza umanitaria attraverso Onu e Mezzaluna Rossa, calendario dei negoziati per una tregua permanente, garanzie di Trump sulle trattative: questi i punti principali dell'accordo proposto dagli Usa sul cessate il fuoco di 60 giorni a Gaza, pubblicato dalla rivista saudita Al-Majalla. Di seguito i punti principali dell'intesa su cui Hamas si è espressa favorevolmente ma chiedendo delle piccole modifiche formali.

Dieci ostaggi israeliani vivi e i 18 deceduti saranno rilasciati a scaglioni nell'arco dei 60 giorni. Il primo giorno ne verranno rilasciati 8 vivi, poi 10 deceduti entro un mese e gli altri due vivi saranno consegnati il 50mo giorno. In cambio del rilascio degli ostaggi israeliani, Israele libererà un numero concordato di detenuti palestinesi.

Il processo avverrà parallelamente al rilascio degli ostaggi, senza cerimonie pubbliche, secondo un meccanismo concordato in anticipo. Il giorno 10 Hamas fornirà informazioni complete (prove di vita e rapporti medici/prove di morte) su ciascun ostaggio rimanente. In cambio, Israele trasmetterà informazioni dettagliate sui detenuti arrestati a Gaza dal 7 ottobre e sul numero dei morti tra i civili di Gaza presenti in Israele.

Tutte le attività militari offensive dell'Idf nella Striscia di Gaza cesseranno con l'entrata in vigore dell'accordo. I negoziati si apriranno il primo giorno, sotto l'egida dei mediatori-garanti, per raggiungere una tregua permanente che comprenda anche le disposizioni sul ridispiegamento e ritiro delle forze israeliane e sugli accordi di sicurezza a lungo termine a Gaza.

Il giorno 1, dopo il rilascio degli 8 ostaggi vivi, avverrà un ridispiegamento nel nord della Striscia e lungo il corridoio Netzarim, secondo l'articolo 3 sull'assistenza umanitaria e basandosi su mappe concordate. Un ulteriore ridispiegamento, a Sud, avverrà il giorno 7, dopo la restituzione di 5 cadaveri, sempre secondo le mappe concordate.

L'assistenza sarà trasferita immediatamente nella Striscia di Gaza dopo il consenso di Hamas all'accordo. La distribuzione avverrà secondo un'intesa che garantisce la fornitura costante durante tutta la tregua, in base all'accordo del 19 gennaio 2025 sull'assistenza umanitaria. La distribuzione avverrà tramite canali concordati, tra cui le Nazioni Unite e la Mezzaluna Rossa.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il capo di stato maggiore delle Idf, Eyal Zamir, si sono scontrati ieri sera durante un incontro a porte chiuse tra i responsabili della sicurezza e i ministri sui futuri piani militari per la Striscia di Gaza. Lo riporta l'emittente israeliana Chanel 12, secondo la quale Netanyahu avrebbe ordinato a Zamir di preparare un piano per trasferire la stragrande maggioranza della popolazione nella parte meridionale di Gaza.

"Volete un governo militare? Chi governerà due milioni di persone?", gli ha risposto Zamir. "L'Idf e Stato di Israele", ha risposto Netanyahu alzando la voce contro Zamir. "Non voglio un governo militare, ma non sono disposto a lasciare spazio a Hamas in alcun modo. Non lo permetterò", ha sottolineato il premier israeliano. Netanyahu ha detto che l'alternativa al piano di evacuazione è quella di prendere il controllo dell'intera Striscia di Gaza, comprese le aree in cui le Idf non hanno operato fino ad ora per paura di mettere a rischio gli ostaggi.