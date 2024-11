La Russia ha distribuito ai suoi soldati in Ucraina un manuale per le fosse comuni

Roma, 4 novembre 2024 - "In normali condizioni di lavoro, seppellire 100 morti in una fossa comune richiederà 368,5 ore lavorative", sono le istruzioni ‘pratiche’ del manuale per fosse comuni distribuito dal Cremlino ai suoi uomini in Ucraina. Così tanti morti negli scontri nei punti di contatto tra ucraini e russi che Mosca probabilmente ha pensato anche a un tutorial in video per liberare le trincee dai cadaveri.

Un manuale del 2021 aggiornato

Le truppe russe avanzano nel Donbass, ma al costo di centinaia di soldati morti, per non parlare di quelli che lascia sul terreno la difesa di Kiev. Così il Cremlino ha rispolverato e aggiornato, per quanto macabramente possibile, un manuale sulle fosse comuni uno pubblicato nel 2021, si legge su Telegraph e Kyiv Independent.

In 20 pagine come preparare le fosse comuni

'Protezione civile: sepolture urgenti dei cadaveri in tempo di guerra' è il titolo del manuale di 20 pagine che insegna come scavare una 'mass grave'. Sulla copertine è rappresentato un soccorritore con tuta protettiva e casco in piedi e dietro un elicottero.

Tabelle e diagrammi su come ammucchiare i corpi

Le istruzioni lasciano scioccati: indicazioni per sepolture urgenti dei cadaveri in tempo di guerra, diagrammi che mostrano fosse comuni con sacchi per cadaveri ammucchiati uno sull'altro e tabelle che descrivono in dettaglio l'attrezzatura e la manodopera necessarie per scavare una fossa per 100 persone. C'è da chiedersi secondo Mosca a chi servirà di più il manuale: ai suoi soldati mandati al massacro o ai difensori ucraini travolti dall'offensiva russa?