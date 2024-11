Guerra in Ucraina news oggi. Syrsky: “In corso una delle più potenti offensive russe”. Nel Kursk primo contatto tra forze di Kiev e soldati nordcoreani

Roma, 4 novembre 2024 - L'esercito ucraino sta affrontando "una delle più potenti offensive russe" dall'inizio della guerra. Oleksandr Syrsky, capo di stato maggiore, non nasconde la preoccupazione per le sorti del conflitto. In prima linea la situazione "resta difficile" e alcune aree "richiedono un costante rinnovo delle risorse delle unità ucraine", ha spiegato Syrsky che sottolinea come i suoi soldati, nonostante sembri inarrestabile l'avanzata di Mosca nel Donetsk, stiano "frenando una delle più potenti offensive russe dall'inizio dell'invasione su vasta scala". Intanto continuano gli attacchi con droni contro le infrastrutture e l'Ucraina vede avvicinarsi un inverno pieno di sacrifici. E nel Kursk, dove le truppe di Kiev hanno sfondato in territorio russo, c'è stato il primo contatto tra forze ucraine e soldati nordcoreani, ha affermato Andrii Kovalenko, capo del Centro per la lotta alla disinformazione del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell'Ucraina, citato dal Kyiv Indpendent. Ma i particolari sullo scontro non sono stati rivelati.

Oggi il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha avvertito l'Europa: gli Stati Uniti la stanno preparando a entrare in un conflitto diretto con la Russia, in caso di fallimento di Kiev. Lavrov, ospite a Mosca al Simposio internazionale "Creare il futuro", ha affermato: "Come opzione di ripiego nel caso in cui il regime del presidente ucraino Volodymyr Zelensky fallisca, loro (le autorità statunitensi, ndr) stanno preparando l'Europa continentale a imbarcarsi in un'avventura suicida e a entrare in un conflitto armato diretto con la Russia".

