10:42

Dmitri Medvedev, 5 punti sui perché le elezioni Usa non fermeranno la guerra

Medvedev su Telegram: "Primo. Le elezioni non cambieranno nulla per la Russia, poiché le posizioni dei candidati riflettono pienamente il consenso bipartisan sulla necessità di sconfiggere il nostro Paese. Secondo. Kamala è stupida, inesperta, impulsiva e avrà paura di tutti quelli che la circondano. A governare sarà un gruppo composto dai più importanti ministri e assistenti, oltre indirettamente alla famiglia Obama. Terzo. Un Trump sbiadito, che pronuncia banalità come 'offrirò un accordò e 'ho un ottimo rapporto con...', sarà anche costretto a rispettare tutte le regole del sistema. Non può fermare la guerra. Né in un giorno, né in tre giorni, né in tre mesi. E se ci provasse davvero, potrebbe diventare il nuovo JFK. Quarto. Solo una cosa conta: quanti soldi il nuovo presidente spenderà per la guerra di qualcun altro.... Quinto. Pertanto, il modo migliore per rendere piacevole il 5 novembre per i candidati alla massima carica americana è continuare a distruggere il regime nazista di Kiev!".