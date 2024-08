Chi è Rana Reider e quando sono iniziati i guai per il guru dell’atletica

Roma, 6 agosto 2024 - Rana Reider, 54 anni, per tutti è il “guru dell’atletica” che allena anche anche Marcell Jacobs. Oggi nuove accuse di molestie hanno portato il Canada a ritirargli l’accredito per i Giochi olimpici. Ma i guai sono iniziati esattamente dieci anni fa, nel 2014.

Rana Reider, 54 anni, guru dell'atletica che allena anche Marcel Jacobs

Reider, si legge in una nota, era stato accreditato “come personal coach”, una volta che a maggio aveva finito di scontare 12 mesi di libertà vigilata per un caso di molestie e visto anche che “non aveva altre sospensioni o sanzioni e che soddisfaceva i nostri requisiti di idoneità. Domenica 4 agosto abbiamo appreso nuove informazioni sull’opportunità che il signor Reider rimanesse accreditato dal Team Canada ai Giochi di Parigi 2024. Dopo una discussione con Athletics Canada, è stato concordato che l’accreditamento del signor Reider venisse revocato”.

Secondo i media canadesi, la Usa Track and Field - la Federatletica statunitense - avrebbe informato la controparte del fatto che in Florida altre tre donne avrebbero denunciato Reider: un’atleta lo accuserebbe di abusi sessuali ed emotivi e molestie, in un secondo caso il coach sarebbe chiamato a rispondere di molestie sessuali e verbali. Il legale di Reider, Ryan Stevens, ha parlato di un ritiro dell’accreditamento “ingiusto”, perché basato su una causa intentata da “ex atlete che cercano solo un guadagno economico”, sottolineando che non sarebbero in corso indagini formali tali da supportare una decisione come quella presa dal comitato olimpico canadese.

L’inizio dei guai per Reider risale al 2014. Risale a quell’anno, infatti, l’intervento della federazione britannica che allontanò l’allenatore. L’accusa: una relazione con un’atleta 18enne.

Dopo quello stop, Rana Reider torna in America e raduna stelle dell’atletica nel suo Tumbleweed Track Club in Florida. Da Andre De Grasse a Marvin Bracy.

Si arriva a due anni fa, quando la Federazione internazionale di atletica leggera gli nega il pass per i mondiali di Eugene. L’anno successivo, gli viene negato l’accredito per i Trials statunitensi e per i Mondiali di Budapest. A maggio 2023 l’agenzia americana per la sicurezza nello sport lo mette in prova per un anno e gli impone di seguire un corso online di etica dello sport.

Marcel Jacobs aveva scelto Reider come allenatore l’anno scorso, dopo aver lasciato lo storico coach Paolo Camossi. “Mi allenerò in Florida con atleti di livello”, aveva dichiarato Jacobs. In quell’occasione aveva citato anche una serie di campioni che però nel frattempo avevano detto addio al guru per cercare, come aveva dichiarato qualcuno, “ aria nuova”.