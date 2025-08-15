L’analisi sul vertice. Trump ‘il pacificatore’ che ignora come gestire una guerra. E Putin?

Roma, 15 agosto 2025 – Il leader sulla carta più forte, quello con le carte in mano, che nello stesso tempo ha le maggiori possibilità di uscirne con le ossa rotte. Il presidente americano, Donald Trump, ha puntato molto su questo vertice. Sognava di incontrare l’omologo russo, Vladimir Putin, fin dal primo giorno del suo mandato. Ma, come in amore vince chi fugge, nelle relazioni internazionali chi chiede il confronto è anche quello che, in qualche modo, ne ha più bisogno.

La base militare di Anchorage dove si terrà il vertice Usa-Russia

Trump conta su un risulatto ‘win win’

Così Trump ha fatto passare la prima potenza a livello mondiale a quella che rincorre un leader isolato dal mondo occidentale, ridandogli automaticamente valore. Un regalo che Putin è pronto ad accettare, senza però mostrarsi troppo grato. La differenza fra i due leader è proprio questa. Trump, l’eterno ottimista, convinto di poter ottenere tutto con i suoi accordi pragmatici e che alla fine, quello che conta sia un risultato ‘win win’, dove vincono tutti, anche se la controparte è un regime autoritario, che mette a rischio non solo la sicurezza dell’Ucraina, ma anche quella dell’Europa.

Ma non ha messo in conto che c’è ancora qualcuno che ragiona secondo ideologie ben definite. Quindi, se per il tycoon la Russia non rappresenta più un nemico e la vede molto meno pericolosa di un tempo, dall’altra parte per il leader del Cremlino Washington è persino qualcosa in più di un nemico. È un vero e proprio peccato originale.

Un affarista contro un’ex spia del KGB

Ma, a parte questo, per Putin l’incontro è tutto in discesa. È Trump che ha proposto di incontrarlo, dandogli automaticamente importanza ed è lui che deciderà se dire si o no alle sue proposte. Un affarista contro un’ex spia del KGB, la più potente diplomazia del mondo contro un Paese geneticamente abituato a mentire.

Difficilmente Trump ammetterà mai che l’incontro è stato un flop, ma questa volta il tycoon, prigioniero del suo narcisismo e sostanzialmente poco avvezzo ad ascoltare i consigli altrui rischia davvero di subire il cinismo e l’esperienza di chi, già solo salendo sull’aereo verso l’Alaska, porta a casa un risultato importante.

2 foto Roma, 15 agosto 2025 - Al summit di Anchorage, uno dei dossier più caldi sarà quello delle sanzioni e dei dazi. Donald Trump ha minacciato più volte nuove misure punitive contro Mosca, ma finora non ha agito concretamente. Alla scadenza dei dieci giorni concessi a Putin per un cessate il fuoco, non ha fatto scattare alcuna punizione, annunciando invece il faccia a faccia con il leader del Cremlino. In Congresso, la spinta bipartisan per inasprire le sanzioni si è arenata, anche per la volontà di Trump di gestire la partita in modo autonomo, scavalcando le dinamiche parlamentari. Sullo sfondo, la speranza di Putin di ottenere un allentamento delle restrizioni già in vigore, che colpiscono settori chiave dell’economia russa. Intanto, il presidente Usa ha già messo in campo lo strumento delle “sanzioni secondarie” colpendo l’India con dazi al 50%, punita per gli acquisti di greggio russo. Non è escluso un provvedimento simile verso la Cina, anche se – come ha ammesso il vicepresidente JD Vance – il caso di Pechino è più complesso per il peso del Dragone sui mercati globali. L’esito del confronto in Alaska potrebbe segnare la direzione di tutta la politica sanzionatoria americana nei prossimi anni.

Il tycoon non ha fatto i conti con Putin (e Peschino)

È un leader troppo sicuro di sé, che ha preparato un incontro di importanza capitale in troppo poco tempo e che, sostanzialmente, crede che i patti vadano rispettati. Non ha fatto abbastanza i conti né con Vladimir Putin, né con la sua dipendenza da Pechino, che non si può cancellare dall’oggi dal domani. C’è poi il danno reputazionale che rischiano di subire gli Stati Uniti, con una ‘pax trumpiana’ che rischia di fare acqua da tutte le parti. A quel punto, bisognerà vedere come il presidente che sogna il premio Nobel per la Pace, reagirà a una situazione di conflittualità crescente.