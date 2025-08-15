Venerdì 15 Agosto 2025

Pierfrancesco De Robertis
Leader Ue alla prova dell’unità
Esteri
EsteriSanzioni e dazi: prova di forza. Mosca spera in uno sconto
15 ago 2025
REDAZIONE ESTERI
Sanzioni e dazi: prova di forza. Mosca spera in uno sconto

Al summit di Anchorage, uno dei dossier più caldi sarà quello delle sanzioni e dei dazi. Donald Trump ha minacciato più volte nuove misure punitive contro Mosca, ma finora non ha agito concretamente. Alla scadenza dei dieci giorni concessi a Putin per un cessate il fuoco, non ha fatto scattare alcuna punizione, annunciando invece il faccia a faccia con il leader del Cremlino. In Congresso, la spinta bipartisan per inasprire le sanzioni si è arenata, anche per la volontà di Trump di gestire la partita in modo autonomo, scavalcando le dinamiche parlamentari. Sullo sfondo, la speranza di Putin di ottenere un allentamento delle restrizioni già in vigore, che colpiscono settori chiave dell’economia russa. Intanto, il presidente Usa ha già messo in campo lo strumento delle “sanzioni secondarie” colpendo l’India con dazi al 50%, punita per gli acquisti di greggio russo. Non è escluso un provvedimento simile verso la Cina, anche se – come ha ammesso il vicepresidente JD Vance – il caso di Pechino è più complesso per il peso del Dragone sui mercati globali. L’esito del confronto in Alaska potrebbe segnare la direzione di tutta la politica sanzionatoria americana nei prossimi anni.

