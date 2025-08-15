A caccia di wi-fi e sistemati su brandine, la fantozziana trasferta della delegazione russa in Alaska

Roma, 15 agosto 2025 – C’è chi viaggia sull’Air Force One, chi si presenta ad Anchorage indossando una felpa con la scritta Cccp e chi invece deve rincorrere una wi-fi dopo aver dormito su una brandina da campo (e non da campeggio, sia chiaro).

Lo storico vertice in Alaska dove Donald Trump e Vladimir Putin potrebbero decidere le sorti della guerra in Ucraina (incontro previsto a partire dalle 21, quando atterrerà il leader del Cremlino) è anche questo. Ovvero le difficoltà della delegazione russa nell’ostile terra alaskana. Problemi che sicuramente non toccano gli uomini più vicini allo zar, ma una parte della folta pattuglia che lo sta accompagnando ad Anchorage.

Una foto che circola sui social del palazzo dello sport di Anchorage adibito a hotel improvvisato

Notizie a cui i media russi danno evidenza e che filtrano proprio mentre il presidente Usa è in volo verso il vertice. Quasi in contemporanea allo ‘show' del ministro degli Esteri di Mosca, Sergei Lavrov, che ha esordito davanti alle telecamere di mezzo mondo mostrando con orgoglio la maglia evocativa con l’acronimo in cirillico dell’ex Urss.

Il palazzo dello sport diventato hotel

Pare che diversi giornalisti e membri della delegazione abbiano avuto difficoltà a trovare posto negli alberghi e siano stati sistemati alla bene e meglio su brandine in nel palazzo dello sport di Anchorage (300mila abitanti e non esattamente la culla del turismo americano) adibito a struttura ricettiva per l’occasione. Sui social circolano alcuni video di giornalisti che mostrano letti da campo e divisori con teli neri per separare le pseudo stanze. “Questo è un contributo della Croce Rossa: ogni persona ha un piccolo cuscino, un piccolo asciugamano e questi divisori”, si legge in un post che non nasconde come è stata vissuta la notte prima dell’epocale summit. L’autore di uno dei filmati si sbottona e arriva a definire le condizioni “spartane".

😓 ❄️ Российских журналистов, прилетевших на Аляску ради исторической встречи Путина и Трампа, разместили на раскладушках с ширмами на местном стадионе: Alaska Airlines Center используется студенческими командами по баскетболу, волейболу и гимнастике В городе Анкоридж из-за… pic.twitter.com/3wdC5oYFIZ — Спортс" (@sportsru) August 15, 2025

Sui canali Telegram di Mosca alcuni media segnalano poi l’impossibilità di accedere al roaming a causa delle sanzioni imposte dagli Usa alla Russia. Un problema che riguarda non solo i giornalisti al seguito, ma pure lo staff della delegazione dello zar.

Tutti appesi alla wi-fi, unico modo per tentare di effettuare telefonate. Peccato che proprio l'altro ieri le chiamate sulle app di messaggistica più popolari siano state bloccate in Russia. Oltre al danno, la beffa.