Scade il Trattato sul nucleare. Il nuovo patto è un’incognita

Ad Anchorage, Usa e Russia potrebbero riaprire un canale diretto sul nucleare, tema centrale per la stabilità mondiale. L’unico accordo ancora in vigore, il New Start, limita il numero di testate strategiche ma è vicino alla scadenza di febbraio ed è considerato ormai insufficiente per fronteggiare lo sviluppo di nuove armi, compresi missili ipersonici e sistemi subacquei a propulsione nucleare. L’ipotesi è negoziare un nuovo trattato, magari più ampio, che includa tecnologie emergenti e – ipotesi più ambiziosa – coinvolga anche altre potenze atomiche.

La scelta dell’Alaska non è casuale: si tratta di un punto di contatto militare diretto tra le due superpotenze e del cuore della “guerra sottomarina” nell’Artico, teatro di competizione geopolitica ed energetica. Per Trump, un accordo offrirebbe un successo diplomatico spendibile in campagna elettorale; per Putin, il riconoscimento dello status di pari grado con Washington.

Ma il negoziato sarà complesso: divergenze strategiche, diffidenze reciproche e interessi militari potrebbero rallentare ogni passo verso la firma.