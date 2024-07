Precipita Eurofighter italiano in Australia, il pilota si salva

Roma, 24 luglio 2024 – Tragedia sfiorata sui cieli australiani. Un Eurofighter dell'Aeronautica Militare è precipitato nel Northern Territory, vicino alla città settentrionale di Darwin durante l'esercitazione Pitch Black 24. Il pilota si è espulso riuscendo a salvarsi. L’Eurofighter è precipitato per cause al momento non note, nessun danno ulteriore è stato registrato. L'incidente è avvenuto intorno alle 10.45 ora locale (le 3.25 in Italia). "Tutti i voli per il resto della giornata sono stati cancellati", fa sapere il dipartimento della difesa australiano. Il pilota "si è messo immediatamente in contatto via radio con gli equipaggi dell'area dopo l'espulsione".

L’incidente

La polizia ha dichiarato che l'aereo si è schiantato a circa 18 chilometri a sud-ovest della cittadina rurale di Daly River, un centro di allevamento e pesca con meno di 500 abitanti. "Il pilota è stato trasportato in ospedale per controlli precauzionali, ma per il resto sta bene", ha dichiarato la polizia del Territorio del Nord in un comunicato. L'esercitazione Pitch Black, che si tiene ogni due anni, prepara a missioni complicate che coinvolgono un gran numero di aerei internazionali, secondo l'Aeronautica australiana. L'Aeronautica Militare Italiana partecipa per la prima volta alle esercitazioni. "Non vediamo l'ora di poter collaborare e lavorare con così tanti partner internazionali in quest'area del mondo, lontano dalla nostra patria", aveva dichiarato il generale di brigata Filippo Nannelli alla fine della scorsa settimana. L'Aeronautica militare italiana ha fornito 21 aerei per le esercitazioni. L'Australia settentrionale è considerata un terreno di sosta sempre più importante per le esercitazioni di guerra, in quanto offre una porta d'accesso a potenziali punti di infiammabilità nello Stretto di Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale.

I precedenti

Tuttavia, le recenti esercitazioni multinazionali sono state funestate da incidenti mortali. Nell'agosto dello scorso anno, tre marines statunitensi sono rimasti uccisi quando il loro aereo Osprey si è schiantato su un'isola tropicale durante le esercitazioni a nord di Darwin. Un mese prima, quattro australiani sono morti quando il loro elicottero Taipan e' precipitato in mare durante le esercitazioni notturne al largo delle coste del Queensland.