Pranzo per l’incoronazione di Re Carlo III: a Windsor il ricevimento. Stasera il concerto

Londra, 7 maggio 2023 - Prima il 'big lunch', poi il concerto: ecco i due appuntamenti della prima domenica dopo l'incoronazione di Re Carlo III . Tempo di festeggiamenti per il nuovo sovrano del Regno Unito e per la regina Camilla. Al Castello di Windsor la coppia reale tiene un ricevimento privato per il primo pranzo ufficiale di Re Carlo III, ma in tutto la Gran Bretagna migliaia di banchetti per celebrare l'inizio del nuovo regno. Buckingham Palace ha fornito alcune ricette che saranno presentate al banchetto del Castello di Windsor. Fra queste, quelle scelte personalmente da Carlo e Camilla insieme allo chef reale Mark Flanagan, come una quiche con spinaci, fave formaggio e dragoncello fresco.

Windsor sarà anche la sede dello spettacolare concerto per l'incoronazione, al quale sono attese circa 20.000 persone. La coppia reale avrà di nuovo tutti i riflettori addosso nell'evento che sarà presentato dall'attore Hugh Bonneville. Il concerto vedrà la partecipazione di Lionel Richie e Katy Perry, del pianista Lang Lang, del cantante d'opera Andrea Bocelli e di un coro di oltre 300 persone provenienti da diversi ambienti.

Re Carlo III e la Regina Camilla

Per domani poi Carlo e Camilla non hanno programmato alcuna apparizione pubblica ed hanno delegato ad altri membri della famiglia reale i banchetti e le feste nei villaggi che proseguiranno in tutto il Paese. Il principe Edoardo e la moglie Sophie si recheranno a Cranleigh nel Surrey, la principessa Anna e il marito Tim Laurence saranno a Swindon, nelle Cotswolds e le principesse Beatrice ed Eugenie, figlie del principe Andrea, sono state annunciate a Windsor per un pranzo con associazioni di beneficenza.

Ed è un grazie commosso il messaggio che re Carlo III e la regina Camilla affidano oggi a un portavoce di Buckingham Palace all'indomani della risposta popolare all'incoronazione solenne nell'abbazia di Westminster, a Londra. I sovrani si dicono “profondamente toccati” per l'accoglienza ricevuta e “profondamente grati” verso tutti coloro che hanno aiutato a organizzare l'evento nell'ambito di “un'occasione così gloriosa”, dice il portavoce. Non senza sottolineare “il numero” di coloro che hanno mostrato “sostegno alle loro maestà”, e continueranno a farlo negli eventi celebrativi previsti a Londra e nel Regno oggi e domani.