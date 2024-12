Perché in Giappone non cadono più le foglie

Giappone, 3 dicembre 2024 – In Giappone non cadono più le foglie. Nell'autunno più caldo degli ultimi 126 anni (da quando, cioè, si è cominciato a tenere traccia delle temperature) ritarda il suggestivo foliage. Generalmente faceva la sua comparsa a ottobre, ma quest’anno è stato 'rimandato' fino a dicembre.

Secondo l'agenzia meteorologica nazionale, l'autunno 2024 è stato di 1,97 gradi più caldo del solito. Tra settembre e novembre, la temperatura è salita di 2,4 gradi in più rispetto alla norma nella città di Tokyo, di 2,9 nella città centrale di Nagoya e di 1,2 nella parte settentrionale di Sapporo. Le alte temperature hanno fatto ritardare la stagione del fogliame autunnale, ‘deludendo’ i numerosi turisti che arrivano ogni anno da tutte le parti del mondo per vedere le vivaci sfumature del rosso e del giallo che creano un ambiente quasi fiabesco.

A Kyoto, una compagnia ferroviaria (Sunrise Express) famosa per i suoi treni notturni che attraversano foreste di aceri illuminate, ha dovuto cambiare orario di passaggio poiché le foglie non avevano ancora cambiato colore . Secondo la Japan Meteorological Corporation, il periodo migliore (d’ora in poi, stando ai ritmi della natura) per vedere le foglie autunnali a Tokyo sarà intorno al 5 dicembre, mentre a Osaka sarà il 9 dicembre, entrambe le date in netto ritardo rispetto solito.

Il Giappone quest’anno ha già vissuto l'estate più calda mai registrata con ondate di caldo estremo. Anche la famosa copertura nevosa sulla vetta del Monte Fuji è stata ritardata e non è apparsa fino a novembre. In genere faceva la sua comparsa, al più tardi, in ottobre.