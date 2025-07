Terremoti, scossa di magnitudo 5.5 al largo di Almeria in Spagna. Indonesia, sisma di 6.7 in mare vicino alle isole Molucche, no tsunami

Roma, 14 luglio 2025 - Un terremoto di magnitudo 5,5 della scala Richter ha colpito stamane alle 7.13 la provincia di Almeria, nel sud della Spagna. In precedenza un sisma è stato rilevato anche al largo delle isole indonesiane delle Molucche, di magnitudo 6,7. In entrambi i casi al momento non si registrano vittime o danni.

Spagna

Il sisma in Spagna è stato segnalato dal Centro di Sismologia Euro-Mediterraneo, con epicentro in mare ad una profondità di 2 km. La scossa è stata avvertita anche a Gibilterra, in Marocco e in Algeria. La zona è ad alta attività sismica, situata al limite fra le placche tettoniche africana ed euroasiatica. Il Centro sismologico ha avvertito che possono registrarsi repliche nelle prossime ore o giorni, per cui si chiede alla popolazione la "massima precauzione".

Indonesia

Nell'est dell'Indonesia, al largo delle isole delle Molucche, l'Istituto geologico statunitense (Usgs) ha registrato una scossa di magnitudo 6,7, a una profondità di 80 chilometri a circa 177 chilometri a ovest della città di Tual. Il Centro di allerta tsunami del Pacifico ha escluso qualsiasi rischio di tsunami.