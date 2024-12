Previsioni meteo: ondata di freddo e neve per l'Immacolata, cosa dicono gli esperti

Roma, 2 dicembre 2024 - Occhi puntati sul meteo per l’Immacolata, quando potrebbero aprirsi scenari davvero invernali, con freddo e neve a quote basse. Le previsioni disponibili al momento non sono ancora chiarissime, ma le probabilità sono in netto aumento. Intanto, tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre una nuova perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia portando qualche pioggia o rovescio sparso soprattutto al Centro Sud”, dice il meteorologo di 3bmeteo Edoardo Ferrara. “Questo fronte – spiega – darà poi vita a una circolazione ciclonica mediterranea che interesserà soprattutto il Sud con ulteriori precipitazioni, talora intense, nei giorni a seguire". Ma la fase di maggiore interesse arriverà, appunto, in un momento successivo.