Allerta meteo della Protezione civile per domenica 9 febbraio

Roma, 8 febbraio 2025 – Questo weekend farà brutto tempo in molte zone d'Italia. Pioverà in tutto il Sud, al Centro sulla costa tirrenica e al Nord Ovest. In Piemonte, sulle zone di confine con la Liguria, e sulle Alpi Marittime nevicherà anche a bassa quota. Piogge forti sono previste in Calabria, Sardegna, Sicilia e Toscana. Farà invece più bello lungo la costa adriatica e al Nord Est, dove ci saranno anche momenti di sole.

Le previsioni di Mattia Gussoni, di ilMeteo.it. segnala che domenica ”le precipitazioni colpiranno ancora il Nord Ovest e soprattutto la Sicilia dove i fenomeni saranno abbondanti sul settore ionico: un'altra domenica di preoccupazione meteo dopo quella della Candelora".

La neve sull'Appennino parmense (foto Dire)

Anche la prossima settimana sarà all’insegna del maltempo. In tendenza “si prevedono ancora delle piogge specie al Nord e sulla fascia tirrenica: sono settimane che il maltempo colpisce in particolare il fianco occidentale, raggiunto da correnti molto umide di estrazione nordatlantica", rileva l’esperto.

Secondo Gussoni, "probabilmente anche la prossima settimana vedrà questo scenario, intanto è in arrivo un duplice attacco ciclonico nel weekend, con un vortice dalla Francia e l'altro dalla Tunisia. Attenzione dunque alle nevicate fino in pianura sul basso Piemonte, sabato, e alle piogge potenzialmente alluvionali della Sicilia, domenica. Ci saranno anche altri fenomeni da monitorare durante il passaggio dei due fronti".

La Protezione civile ha emesso allerta meteo. L'avviso prevede, dalle prime ore di domani domenica 9 febbraio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, più abbondanti sui settori orientali dell'Isola. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata allerta arancione su gran parte della Sicilia; allerta gialla sui restanti settori siciliani, su gran parte della Toscana e su parte di Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e Calabria.

Pare che la situazione resterà parecchio dinamica anche nella seconda metà di febbraio, con la grande sfida tra l'Atlantico e il Gelo russo, scrive ilMeteo.it in un articolo sul sito. “I due elementi che si contenderanno lo scacchiere europeo saranno, da un lato le correnti gelide presenti sul Nord Europa (specie settore Russo siberiano), dall'altro una serie di perturbazioni pronte ad investire l'Europa occidentale e parte del bacino del Mediterraneo”.