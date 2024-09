Ucraina, Blinken e Lammy a Kiev da Zelensky. Nuovi missili e scambi di minacce con la Russia

10:14

Mosca: probabile che Kiev abbia già l'autorizzazione per i missili

"Sarà appropriata", si è limitato a rispondere Peskov ai giornalisti che gli chiedevano quale tipo di risposta Mosca potrebbe dare se gli Usa autorizzeranno Kiev ad utilizzare i missili americani, in particolare gli Atacms, per colpire in profondità il territorio russo. A Mosca si attende di vedere quali annunci verranno fatti a Kiev al termine della visita in corso del segretario di Stato americano Antony Blinken e del ministro degli Esteri britannico David Lemmy. Ma secondo il portavoce del Cremlino è "probabile" che Washington abbia già dato l'autorizzazione all'Ucraina.