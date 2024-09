Ok ai droni Black Widow. L’Ucraina mette in produzione la sua micidiale “Vedova Nera”

Roma, 11 settembre 2024 - Ok alla produzione di droni Black Widow di fabbricazione ucraina per uso militare. Il via libera è arrivato oggi dal Ministero della Difesa di Kiev, proseguendo nel progetto di avviare una produzione nazionale degli armamenti, in special modo aerei da combattimento senza pilota e missili. Una decisione presa per aggirare i limiti imposti dall'Occidente all'utilizzo delle armi fornite all'Ucraina. Limiti che in realtà stanno per cadere dopo le ultime dichiarazioni della Casa Bianca e dei Paesi alleati.

Drone Black Widow di fabbricazione ucraina per uso militare

Black Widow in azione sia di giorno che di notte

Kiev è pronta a produrre almeno un milione di questi droni tattici nel 2024, che come sottolinea la Difesa i piloti esperti potranno utilizzare sia di giorno che di notte, come UAv spia o militari, con la possibilità di trasportare cariche esplosive pesanti.

Drone spia e anche di attacco

Il Black Widow è un quadricottero riutilizzabile, ha un prezzo di produzione relativamente basso e ha il vantaggio di poter essere utilizzato come un drone d'attacco con la visuale FPV (First Person View), dove il pilota guida in prima persona il mezzo vedendo esattamente quello che vede la telecamera montata sul drone grazie ad appositi visori, una visione soggettiva che migliora le possibilità di manovra.

Il robot trasportatore logistico e di evacuazione senza pilota FOXTAC

Il FOXTAC per soccorrere i feriti in battaglia

Sempre il Ministero della Difesa ucraina ha approvato l'utilizzo del robot trasportatore logistico e di evacuazione senza pilota FOXTAC per soccorrere i feriti dai campi di battaglia. Il FOXTAC è un veicolo robotico rivoluzionario telecomandato che permette di raggiungere e trasportare i feriti sulle linea di fuoco senza rischi. Sono le sue caratteristiche che lo permettono: si sposta su 4 ruote, è silenzioso, ha un'altezza ridotta di 40 cm che lo rende meno visibile.