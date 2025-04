Zelensky chiede armi, la Ue risponde: “Abbiamo il 50% di ciò che serve”. Finlandia: “La Russia può diventare una minaccia per l’Europa”

07:52

Usa: dazi del 10% sui prodotti ucraini (ghisa e tubi)

Gli Stati Uniti hanno imposto dazi del 10 per cento sull'Ucraina, ma Kiev non considera la misura particolarmente critica e punta a negoziare condizioni più favorevoli. Lo ha dichiarato la ministra dell'Economia ucraina, Yulia Svyridenko, su X. "A noi si applicherà una tariffa generale del 10 per cento, senza aliquote più elevate come quelle imposte alla Moldova (31 per cento) o all'Unione europea (20 per cento)", ha spiegato Svyridenko. "Situazione critica, ma non complicata", ha detto il ministro dell'Economia ucraino, Yulia Sviridenko.

Nel 2024, l'Ucraina ha esportato negli Stati Uniti beni per 874 milioni di dollari, tra cui 363 milioni in ghisa e 112 milioni in tubi, mentre ha importato prodotti statunitensi per 3,4 miliardi di dollari. I dazi ucraini sui beni statunitensi restano bassi: 10 per cento sulle automobili e zero su carbone e petrolio. Kiev conta di sfruttare il suo status di alleato strategico per ottenere condizioni più favorevoli. "La tariffa universale americana colpirà principalmente i piccoli produttori, ma stiamo già lavorando per garantire migliori condizioni per l'Ucraina", ha sottolineato la ministra.