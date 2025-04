I movimenti alla Casa Bianca : "Trump pronto a scaricare Musk"

La corona di groviera con cui Elon Musk si è fatto fotografare un paio di giorni fa per ingraziarsi (senza riuscirci) gli elettori del Wisconsin è stata in qualche modo profetica. Del suo regno, all’interno dell’amministrazione Trump, rischiano infatti di rimanere solo i buchi. Secondo un’indiscrezione di Politico, il numero uno di Tesla potrebbe presto lasciare il suo ruolo di zar assoluto del DogE, il dipartimento dell’efficienza governativa. E il mercato come reagisce? L’azienda di auto elettriche, che dall’inizio dell’anno ha perso il 31%, ha subito brindato con un +4%. Un’indicazione molto chiara di quello che pensano i mercati sul ruolo politico di Musk.

Ma facciamo un passo indietro. I rumors sull’abbandono di Musk circolano da tempo: il suo mandato speciale al DogE, che lo esentava dal dover presentare informative finanziarie complete, ha un limite di 130 giorni. Trump, tenendo fede al suo stile, voleva trovare un escamotage per estenderlo. Ma poi il vento è cambiato.

Le frizioni all’interno del governo, con diversi ministri (su tutti il segretario di Stato, Marco Rubio) sempre più frustrati per le iniziative estemporanee di Musk, hanno convinto il tycoon a mettere formalmente alla porta il First Buddy. E secondo l’indiscrezione pubblicata ieri da Politico, il presidente avrebbe riferito al suo cerchio magico che l’uscita di scena del proprietario di X è imminente. "Nelle prossime settimane", scrivono i reporter del sito. Il numero uno di Tesla, in ogni caso, non sparirà del tutto da Washigton. Molto probabilmente, gli verrà assegnato un ruolo informale e, sporadicamente, si farà vedere al 1600 di Pennsylvania Avenue. L’addio a favore di telecamera potrebbe essere consumato alla scadenza naturale del mandato, quindi tra la fine maggio e inizio di giugno.

La Casa Bianca ha smentito la notizia, di fatto confermandola: "Questo scoop è spazzatura. Musk e il presidente Trump – ha scritto su X la portavoce Karoline Leavitt – hanno entrambi dichiarato pubblicamente che Elon lascerà il servizio pubblico come dipendente governativo speciale quando il suo fantastico lavoro al DogE sarà completato". E siccome Musk nei giorni scorsi aveva detto che entro la fine del mandato "sarebbe stato fatto quasi tutto il necessario per tagliare il deficit di mille miliardi (anche se al momento il DogE afferma di aver risparmiato solo 140 miliardi, ndr)", la precisazione della Casa Bianca suona come una conferma.