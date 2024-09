Pioggia di droni ucraini nella regione di Mosca. E i russi avanzano a Est Una donna è stata uccisa e tre ferite da droni ucraini a Ramenksoye, vicino a Mosca. Il Cremlino giustifica l'azione come motivo per continuare l'operazione in Ucraina. Le truppe russe avanzano conquistando villaggi e città. Possibile controffensiva russa anche a Kursk.