Navalny, le ultime notizie: la mamma non riesce a vedere il corpo del figlio. Respinta ancora dall’obitorio

Roma, 19 febbraio 2024 - La mamma di Alexei Navalny è stata respinta dall’obitorio per il terzo giorno consecutivo. Dunque i parenti del defunto leader dell’opposizione russa non sono ancora riusciti a vedere la salma per un’ultima volta, dopo l’annuncio della morte di venerdì scorso. La squadra di Navalny ha fatto sapere che la mamma ha cercato anche questa mattina di entrare nell’obitorio dove si ritiene sia conservato il corpo del figlio ma anche oggi l’accesso è stato negato.

Questo insieme alla scarsa chiarezza sulla morte, avvolta ancora da una fitta nebbia.

"La madre di Alexei e i suoi avvocati sono arrivati all'obitorio questa mattina presto. Non è stato permesso loro di entrare. Uno degli avvocati è stato letteralmente cacciato. Quando al personale è stato chiesto se il corpo di Alexei fosse lì, non hanno risposto", ha detto sui social media Kira Iarmich, portavoce di Navalny. L'oppositore russo e avversario numero uno del presidente Vladimir Putin è morto venerdì all'età di 47 anni nella prigione artica K-3, nella remota regione di Yamal, dove stava scontando una pena di 19 anni. Era stato imprigionato dal suo ritorno in Russia all’inizio del 2021 e la sua salute era peggiorata da mesi. Sua madre Lyoudmila Navalnaïa si è recata sabato nella colonia penale ‘Lupo polare’, accompagnata da un avvocato. Secondo il Servizio penitenziario russo (FSIN), Alexeï Navalny è morto dopo aver avuto un malessere improvviso "dopo una passeggiata".

"Indagine sulla morte estesa”

Secondo quanto riferito ancora dal portavoce, gli inquirenti hanno detto alla madre di Navalny che l’indagine sulla morte “è stata estesa”. “Non si sa per quanto tempo andrà avanti. La causa della morte è ancora 'indeterminata”. Mentono, prendono tempo e non lo nascondono nemmeno”, ha scritto su X Kira Yarmysh.

Putin non ha commentato la morte del suo avversario politico, avvenuta un mese prima delle elezioni presidenziali, che dovrebbero vedere il presidente russo rimanere al potere per un nuovo mandato di sei anni.

Anche la Lega alla fiaccolata

Anche Salvini ha confermato la partecipazione della Lega alla fiaccolata per Navalny. “Noi ci siamo perché quando c'è da chiedere chiarezza e da manifestare per fermare una delle troppe guerre in corso la Lega c'è. A differenza di quello che fece la sinistra quando chiamammo le forze politiche in piazza dopo la strage del 7 ottobre”, sono state le parole di Salvini.