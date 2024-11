Musk scatena i suoi follower contro alcuni dipendenti federali: su X nomi e informazioni su chi vuole cacciare

Roma, 27 novembre 2024 - Elon Musk non ha esitato ad usare la sua creatura X per dare il via alle sue purghe federali. Come un bullo in versione miliardario, appena nominato dal presidente eletto Donald Trump assieme a Vivek Ramaswamy alla guida della nuova agenzia di tagli alla spesa federale, Musk ha attaccato quattro impiegati del governo federale la cui unica colpa era ricoprire incarichi piuttosto oscuri legati all'ambiente. Il ceo di Tesla ha quindi fatto capire a tutti i suoi follower, oltre 200 milioni, che questi soggetti saranno nel mirino del suo nuovo dipartimento per l'efficienza.

Elon Musk e Donald Trump

Musk ha pubblicato i nomi su X e scatenato gli haters

Musk ha pubblicato due post X con i loro nomi e ogni post è stato visualizzato decine di milioni di volte con il risultato di scatenare contro i quattro sconosciuti dipendenti federali l'odio del web. Una donna, tre le prese di mira da Musk, ha dovuto eliminare i suoi account social per le troppe offese ricevute.

"E' il suo modo di intimidire le persone"

L'uomo più potente al mondo sta facendo tremare molti dipendenti federali, circa 2,3 milioni. Ma Everett Kelley presidente della loro federazione non si fa intimidire e accusa: "Queste tattiche puntano a seminare il terrore tra i dipendenti, a spingerli a non parlare", sottolineando che non è un comportamento nuovo per Musk. "E' il suo modo di intimidire le persone" - ha confermato alla Cnn Mary Cummings, ingegnere e docente alla George Mason University, e già suo bersaglio. "Così costringe o ad andarsene o a mandare un segnale a tutte le agenzie federali come a dire: tu sarai il prossimo". Cummings finì nella lista nera del miliardario quando osò criticare la Tesla quando lei faceva parte dell'agenzia che si occupava di sicurezza stradale.

“Ci sono tanti posti farlocchi”

"Non penso che i contribuenti americani dovrebbero pagare lo stipendio al 'Direttore di diversificazione del clima' all'International Development Finance Corporation'", avev a scritto la scorsa settimana Musk, aggiungendo al post informazioni sulla dipendente e su dove lavorava. "Ci sono tanti posti farlocchi" scriveva in un altro post premiato dai follower con più di trentatré milioni di interazioni e con il risultato che la dipendente presa di mira è stata sommersa da migliaia di insulti, seguiti da un divertito Musk. Tra le sue vittime anche un'altra donna,che lavorare come consigliera al dipartimento Salute e una dirigente federale, di cui Musk ha svelato lo stipendio, 181 mila dollari lordi l'anno, su X scatenando i follower che ne hanno chiesto il licenziamento. Il miliardario ha risposto: "Proposta interessante", con emoji sorridenti.