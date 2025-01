Musk cambia nome e avatar su X. Ora si chiama Kekius Maximus. E sceglie l’immagine di Pepe the Frog

Elon Musk cambia nome e avatar su X a fine anno senza dare spiegazioni e il web si scatena con una raffica di ipotesi che spaziano dal film Il Gladiatore all’estrema destra, dai videogames alle criptovalute. Nel suo profilo ora è ‘Kekius Maximus’, accanto a un’immagine del popolare personaggio ‘Pepe the Frog’ vestito con un’armatura da gladiatore mentre tiene in mano un controller per videogiochi. ‘Kekius’ sembra una latinizzazione di "kek", una parola più o meno equivalente a "ridere a crepapelle", resa popolare dai gamers ma ora spesso associata all’alt-right, come pure Pepe the Frog. "Kek" è anche il nome dell’antico dio egizio delle tenebre, a volte raffigurato con la testa di una rana. Alcuni hanno suggerito che il nuovo soprannome è una combinazione di Pepe the Frog e del personaggio di Russell Crowe ne Il Gladiatore.