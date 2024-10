La stretta dei talebani sui media: "Vietate foto di esseri viventi. Sono contrarie alla legge islamica"

Nell’Afghanistan dei talebani l’interpretazione ultraortodossa della sharia diventa sempre più dominante. L’ultima stretta, che in questo caso produce un nuovo giro di vite sulla libertà di stampa, è il divieto ai media di pubblicare immagini di esseri viventi. "La legge si applica in tutto l’Afghanistan e sarà implementata gradualmente", ha comunicato il ministero per la Promozione e la Prevenzione della Virtù, sostenendo che le immagini di esseri viventi violano la legge islamica. Sulla carta, è stato sottolineato, "si tratta solo di dare consigli e convincere le persone che queste cose sono davvero contrarie alla sharia e dovrebbero essere evitate", ma nel testo della nuova norma compare un altro non meglio precisato divieto agli organi di stampa di pubblicare "contenuti ostili alla sharia e alla religione".